De winkels mogen maandag open in Leuven: lees hier alles over de bijkomende maatregelen Bart Mertens

06 mei 2020

16u07 4 Leuven Vanaf maandag 11 mei mogen alle Leuvense winkels de deuren opnieuw openen. Uiteraard blijft de basisregel van anderhalve meter afstand behouden maar het stadsbestuur neemt ook bijkomende maatregelen. “Mogelijk ontstaan er wachtrijen in de winkelstraten en daarom geven we fietsers en voetgangers meer ruimte in het openbaar domein”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Markeringen in de winkelstraten: rechts houden

“Om ervoor te zorgen dat wandelaars voldoende afstand kunnen houden van elkaar vraagt de stad aan wandelaars en fietsers om steeds aan de rechterkant van de straat te wandelen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Aan de hand van pijlen wordt duidelijk gemaakt dat je aan de rechterkant van de straat moet blijven. In de winkelstraten brengt de stad ook markeringen aan om eventuele wachtrijen aan winkels ordelijk te laten verlopen. Zo zal de stad aan de ingang van iedere winkel een bol kleven waar de wachtrij kan beginnen. Medewerkers van de stad zullen aanwezig zijn in de winkelstraten om mensen positief te sensibiliseren. Verder informeren we de mensen op het openbaar domein over de richtlijnen en verantwoord doelgericht shoppen via affiches, infopanelen en grondstickers. Er worden ook extra sanitaire voorzieningen opengesteld in de binnenstad waar je je handen kan wassen met water en zeep.”

Ondersteuning voor handelaars: van gels tot schermen

“De stad ondersteunt de Leuvense handelaars om de veiligheid van personeel en cliënteel te garanderen”, laat schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) weten. “We organiseerden in samenwerking met handelsvereniging Liefst Leuven een groepsaankoop voor mondmaskers, handschoenen, ontsmettingssprays en -gels en veiligheidsschermen. Om een optimale doorgang te garanderen, vragen we de handelaars ook om geen decoratie of reclameborden voor hun deur te plaatsen. Wat leveringen betreft: laden en lossen kan tussen 7 en 9 uur. Deze maatregel geldt tot en met 17 mei, net voor de scholen opnieuw officieel herbeginnen.”

Fietsparkeren: 500 extra plaatsen

“De stad raadt bezoekers aan om met de fiets te komen winkelen en hun fiets correct te stallen”, aldus schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Dat kan in één van de vele bestaande fietsenstallingen aan het station, onder het De Somerplein of elders in de binnenstad. Daarnaast voorziet de stad tijdelijke extra fietsenstallingen rondom het winkelwandelgebied, onder meer op het Ladeuzeplein, op de Oude Markt, op het Mathieu de Layensplein, op de Vismarkt en in enkele zijstraten van de Diestsestraat. Samengeteld goed voor 500 extra fietsparkeerplaatsen.”

Nog dit: verkeerd gestalde fietsen kunnen de doorgang in de winkelstraten belemmeren. Deze fietsen zullen verwijderd worden in het winkelwandelgebied. Op het Rector De Somerplein, op de Grote Markt, op het Martelarenplein en in de Savoyestraat geldt nog steeds een permanent stallingsverbod.

Bondgenotenlaan: extra ruimte op zaterdag

Om meer ruimte vrij te maken voor voetgangers en fietsers zullen de bussen van De Lijn en ander gemotoriseerd verkeer op zaterdagen niet door de Bondgenotenlaan rijden. De bussen zullen een alternatieve route door het centrum volgen. De halte aan het De Somerplein wordt vervangen door een halte in de Rijschoolstraat.

Brusselsestraat: bredere voetpaden

In de Brusselsestraat worden de voetpaden verbreed om de voetgangers voldoende ruimte te geven om afstand te houden. Daarom zal het voetpad tussen de Frans Tielemanslaan en de Kapucijnenvoer/Tessenstraat over de parkeerplaatsen en deel van de rijbaan lopen. De bussen worden omgeleid langs de Brouwersstraat en Tessenstraat, auto’s kunnen de stad enkel verlaten.