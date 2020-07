De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Leuvens schepen Johan Geleyns: “Wandelen in de natuur en tussen de velden in Wilsele, met onze eigen ‘Witseboom’”

Leuven

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Leuvense schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) ons naar zijn favorietje plekje in Leuven. Daarvoor moest hij niet heel ver gaan: we gingen op wandel in de natuur en tussen de velden naast zijn huis en boerderij in Wilsele, met eigen ‘Witseboom’.