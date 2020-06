De warmste vakantieplek van Vlaanderen met HLN-journalist Bart Mertens: “De 7 Tuinen in Leuven: van sigarenfabriek tot groene parel” Bart Mertens

26 juni 2020

15u00 0 Leuven Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Bart Mertens van HLN Leuven ons naar de 7 Tuinen in Leuven. “In een ver verleden werden hier sigaren gemaakt door Vander Elst maar nu is het een oase van rust”, zegt Bart Mertens.

Bart Mertens is als journalist voor HLN Leuven vergroeid met zijn stad. En toch valt er geregeld nog iets nieuws te ontdekken want Leuven is altijd in evolutie. Enkele jaren geleden kwam Bart Mertens zo terecht in de 7 Tuinen, een site tussen de Leuvense ring en de Arnould Nobelstraat. “Noem het gerust een groene parel die het ontdekken waard is met liefst 7 tuinen en een centraal plein met waterpartijen”, laat Bart Mertens optekenen. “Elk tuintje op de site heeft zijn eigenheid. Zo is er bijvoorbeeld het rozentuintje. Mijn persoonlijke favoriet is wat ik noem ‘het kleine theater’. Geregeld ga ik daar een beetje bekomen na een drukke dag, al dan niet met mijn gitaar. Soms zelfs tijdens een drukke dag. Even tien minuten ontsnappen aan de ‘ratrace’ van elke dag. We hebben in onze snelle moderne maatschappij te weinig aandacht voor onthaasting. Mensen lopen zichzelf alsmaar vaker voorbij en merken soms niet eens meer dat ze mooie plekken passeren. Wat dat betreft heeft de corona-epidemie wel een positief effect gehad volgens mij. Ik denk dat we ons bewuster zijn van onze omgeving en zeker van de pareltjes die je dicht bij huis kan vinden. Voor mij is de 7 Tuinen zo’n onontdekte parel. Het is prachtig dat een oude sigarenfabriek een groene parel in de stad is geworden.”

Mythologie

Veel mensen weten niet dat de site van de 7 Tuinen openbaar is en wandelen achteloos voorbij de poorten. “Het is nochtans een aanrader”, zegt Bart. “In plaats van de Bondgenotenlaan te gebruiken als doorsteek van het station naar pakweg de Grote Markt kan je richting het Provinciehuis wandelen via de ring. Op het Provincieplein vind je het beeld ‘De Ontvoering van Europa’ van Rik Poot. Het beeld stelt de god Zeus voor, vermomd als stier die Europa - de dochter van het koningspaar Agenor en Telephessa - ontvoert. Dit is een beroemde scène uit de Griekse mythologie die ook door Rubens en Moreau vereeuwigd is op doek. Als je vervolgens ter hoogte van het Provinciehuis de Leuvense ring oversteekt, zie je een klein zwart poortje en zo bereik je de 7 Tuinen. Vanuit de groene parel kan je dan verder de stad in wandelen via de Jozef II-straat. In die gezellige straat groeide de huidige burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) op.”

“Nog leuker wordt het als je daarna de Maria Theresiastraat kruist en de Mussenstraat induikt. Dat moet zo ongeveer het gezelligste stukje Leuven zijn. Uiteindelijk kan je via de Ravenstraat en de Arendstraat naar het Ladeuzeplein wandelen met de prachtige universiteitsbibliotheek en even verderop museum M. Van daaruit sta je al snel in het historisch centrum van Leuven met de Grote Markt als orgelpunt. Ja, de stad zit verweven in mijn ziel. En er is veel meer te zien dan je zou denken. Ik hoop dat de mensen na deze corona-epidemie meer oog zullen hebben voor de verborgen pareltjes en die kan je zowel vinden in groene sites zoals de 7 Tuinen als in de cultuurhistorische schatten.”