De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met dialectkenner Rudiger Vangeel: “Velen hielden een nat pak over aan het Tierelierebrigske in Leuven”

Leuven

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Rudiger Vangeel van ‘den Akademie van et Leives Dialekt’ ons naar het ‘Tierelierebrigske’ in Leuven. “Het oorspronkelijk brugje lag 150 meter verder aan de sluizen van Artois”, zegt Rudiger Vangeel.