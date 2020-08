De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Annelies Huibers: “De Kesselberg is ideaal voor sport en ontspanning” Joris Smets

04 augustus 2020

10u00 0 Leuven Nu velen van ons de zomer in eigen land doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt voormalig Blind getrouwd deelneemster Annelies Huibers ons langs de De Kesselberg in Kessel-Lo.

Haar deelname aan het VTM-programma Blind getrouwd ligt in een ver verleden en hier praat Annelies niet graag meer over. Wanneer we haar echter vraag naar haar favoriete plek uit de streek, dan is ze meteen enthousiast om ons ernaartoe te gidsen. Sinds het begin van het jaar woont ze in haar eigen appartement aan de rand van de Kesselberg in Kessel-Lo: deze ‘berg’ werd meteen haar favoriete plekje in de streek. Het is een beschermd natuurgebied van een 12 hectare groot en eigendom van de stad Leuven.

“Ik was dit jaar niet van plan om een verre reis te maken, vakantie in eigen land was voor mij dus al een zekerheid voor corona!”, vertelt Annelies. “Daarvoor is de Kesselberg een ideale plaats waar ik minstens een keer per week kom. Tegenwoordig zelfs wat vaker: ik ben leerkracht en sinds de sluiting van de scholen in maart ben ik, ondanks nog veel schoolwerk, meer thuis dan normaal. Dat is leuk, al wil ik steeds actief bezig blijven en daarom klus ik ook vaak bij in de horeca. Daarnaast vind ik sport heel belangrijk. Groepslessen in de fitness, kajakken, lopen.. ik doe het allemaal heel graag. Voor dat laatste is de Kesselberg ideaal. Daarvoor spreek ik regelmatig af met een vriendin en door de vele stukjes bergop kan het al snel een pittige looptraining worden.”

Rust

“Natuurlijk heb ik ook nood aan rust en ontspanning”, zegt Annelies. “Daar leent de Kesselberg zich ook heel goed toe. Bovenop de berg is er een grasvlakte waar je een prachtig uitzicht hebt over Leuven. Regelmatig kom ik hier met vriendinnen voor een gezellige picknick. Of ‘s avonds alleen met een dekentje en een goed boek kan ik hier ook helemaal tot rust komen. Gezien ik op een appartement woon is de Kesselberg eigenlijk een soort van privétuin die ik zelf niet moet onderhouden.”