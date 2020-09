De Vunt voor het eerst weer zichtbaar sinds WO I en dat is te danken aan de afbraak van Palais de Buc’s: “Water creëert rust en brengt de natuur weer in de stad” Bart Mertens

26 september 2020

12u30 0 Leuven In Leuven wordt binnenkort een oude zijtak van de Dijle opnieuw opengelegd. Opmerkelijk, want de Vunt is sinds de Eerste Wereldoorlog grotendeels niet meer zichtbaar in de stad. “We willen water opnieuw in de stad brengen bij de bouw van De Minckeler”, zegt projectontwikkelaar LGV uit Herent. Om de nieuwe studentenresidentie mogelijk te maken, werd onder andere café Palais de Buc’s afgebroken.

Meer water in de stad. Dat is de ambitie van de stad Leuven en dat streven vertaalt zich langzaam maar zeker ook naar de bouwplannen van de ontwikkelaars. Zo bouwt projectontwikkelaar LGV uit Herent een nieuwe studentenresidentie in de J.P. Minckelersstraat. Die krijgt de naam De Minckeler en zal vanaf volgend academiejaar plaats bieden aan dertig studenten. Op een studentenresidentie meer of minder komt het niet aan in studentenstad Leuven, maar LGV schrijft met de bouw van De Minckeler wel een beetje geschiedenis. Bij de bouw wordt de Vunt - de Leuvenaars spreken ook over de Leibeek - na honderd jaar namelijk weer opengelegd. Rond de Eerste Wereldoorlog werd de Vunt grotendeels overwelfd uit hygiënische redenen, aangezien het een open riool was. En zo bleef de Vunt een eeuw verborgen voor de Leuvenaars, ook nadat er rioleringen werden aangelegd. Het opnieuw openleggen van de Vunt kun je dan ook als een historische gebeurtenis omschrijven.

Huzarenstukje

“En ook als een huzarenstukje”, zegt Peter Lamens van projectontwikkelaar LGV. “De authentieke historische zijmuren van de Vunt blijven behouden. Daarom gebruiken we zogenaamde ‘micropalen’, die de nieuwe residentie de nodige steun zullen bieden. Waar nodig werken we ook samen met de Vlaamse Milieumaatschappij om de wand te renoveren of te versterken. Na honderd jaar verborgen te zitten, zal de Vunt binnenkort dus voor het eerst opnieuw zichtbaar worden. Dat wij dit als projectontwikkelaar mee kunnen realiseren, maakt ons fier. We geloven dat water rust creëert en het brengt bovendien de natuur weer in de stad. Op termijn wordt de zijtak misschien zelfs volledig opengelegd. Nog een leuk detail: de gemeenschappelijke tuin van honderd vierkante meter van studentenresidentie De Minckeler komt vlak naast het water. Toch een extra troef naast de kwalitatieve en betaalbare studentenhuisvesting.”

De bouw van de nieuwe studentenresidentie is bijzonder om nog een tweede reden. Om ruimte te maken voor De Minckeler moest café Palais de Buc’s sneuvelen. “De bouw is net voor het bouwverlof gestart. De afbraak van de oude panden - enkele appartementen en café Palais de Buc’s - is al achter de rug. Nu gaan we over tot de aanleg van de fundering. In september 2021 zullen de eerste studenten hun intrek kunnen nemen.” Nog dit: LGV werkt voor het project samen met architect Jaspers-Eyers uit Leuven. Die tekende eerder al meerdere gebouwen in Leuven met de 7Tuinen als een van mooiere pareltjes.