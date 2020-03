De vernieuwde stadsbibliotheek Tweebronnen rolt de rode loper uit EDLL

04 maart 2020

12u33 0 Leuven Na zes maanden renovatiewerken, zwaaien de deuren van de vernieuwde stadsbibliotheek in Tweebronnen op zaterdag 28 maart terug wijd open. Een gebeurtenis die de bib niet zomaar laat voorbijgaan. Op het programma staan er rondleidingen, workshops en tal van nieuwe activiteiten.

Na ongeveer zes maanden van renovatiewerken, heropent de Bib Leuven in het Tweebronnengebouw. “De bibliotheek was na 20 jaar intensief gebruik aan een opknapbeurt toe”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “We zorgden ervoor dat de pracht van het oorspronkelijk ontwerp van Henry van de Velde beter tot uiting komt”, aldus de schepen. Ook het comfort van de bezoeker kreeg veel aandacht. “Een splinternieuwe vloer, moderne zitmeubels, duurzame ledverlichting en een gloednieuwe sorteerrobot maken een bezoek aan de bib nu nog aangenamer”, vult schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera (sp.a).

Om de heropening een feestelijk tintje te geven, zet de Bib graag Leuvens talent in de kijker. Zo zal singer-songwriter Niels Boutsen (Stoomboot ) sfeer creëren met zijn stemmige muziek. Daarnaast zal Compagnie Cocon ‘RE: Rosas’ een interpretatie dansen van het beroemde ‘Rosas danst Rosas’ van Anne Teresa De Keersmaeker. Het van de Velde-gebouw Tweebronnen vormt opnieuw het decor voor deze krachtige en poëtische dansperformance, net zoals in de filmopnames van 1996. “Naast optredens zullen er ook voorleessessies, knutselworkshops en een bibzoektocht voor kinderen zijn”, zegt afdelingshoofd Dieter Deplancke. “Bovendien voorzien we een mini-expo over de renovatiewerken en rondleidingen doorheen de vernieuwde Bib”, aldus Dieter.

Verhuisperiode

Van 9 tot en met 27 maart sluit de bib voor de herinrichting en de verhuis naar de vernieuwde publieksruimte. Uitlenen blijft mogelijk in de filialen en op de bibliobus. Iedereen is welkom om de bib te herontdekken op het openingsfeest op 28 maart van 10 uur tot 17 uur.