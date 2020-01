De studentenvereniging voor Chinese studenten in Leuven stelt haar nieuwjaarsfeest uit EDLL

29 januari 2020

18u48 3 Leuven De studentenvereniging voor Chinese studenten in Leuven heeft beslist haar jaarlijks nieuwjaarsfeest op 8 februari uit te stellen. Dat doet de studentenvereniging uit angst voor het coronavirus.

Ieder jaar vieren de Chinese studenten in Leuven samen nieuwjaar. Omdat er zo’n 250 Chinese studenten aan Groep T studeren, wordt Chinees Nieuwjaar naar goede gewoonte gevierd in het gebouw van Groep T aan de Andreas Vesaliusstraat. Maar die feestplannen worden voorlopig uitgesteld. De organisatie vindt het niet gepast om zo’n grote groep bij mekaar te brengen uit angst voor besmetting van het coronavirus en uit respect voor de situatie van hun landgenoten. “Het risico bestaat dat een van de aanwezigen recent nog naar China is geweest en daar besmet geraakte”, klinkt het. De studentenvereniging voor Chinese studenten volgt de situatie in China en andere landen nog verder op. Vorig jaar lokte het Chinees Nieuwjaar in Leuven zo’n 600 feestvierders.