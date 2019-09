De Smidse stuurt concept bij: Rossi wordt volwaardig restaurant maar voedingsmarkt krimpt in Bart Mertens

18u31 6 Leuven De Smidse moest de Leuvense miniversie worden van La Boqueria in Barcelona maar dat is niet helemaal gelukt. Eigenaar ViRiX stuurt het concept nu bij omdat de overdekte voedingsmarkt een moeilijke start kende in het historische pand.

“De eerste verdieping van De Smidse is een groot succes”, laat ViRiX optekenen in een mededeling. “Zowel Saja Yoga, Floxx als Caffee Coiffee zijn er in geslaagd om een groot publiek aan te spreken. De uitbaters hebben dan ook hun verblijf verlengd en werken gestaag aan de verdere uitbouw van hun zaak in het prachtige historische pand. Ook In The Pocket is in de wolken met haar locatie in Leuven. Ristorante Rossi, de beste Italiaan van België in 2017, blijft in de Smidse. Rossi zal het pasta-atelier zelfs uitbreiden tot een volwaardig Italiaans restaurant zodat zowel ’s middags als ’s avonds is geopend.”

Co-working

Tot zover het goede nieuws. Minder goed is dat de overdekte voedingsmarkt op het gelijkvloers van De Smidse niet uitgroeide tot een groot succes. “De overdekte voedingsmarkt op het gelijkvloers kende een moeilijke start en we denken dat bijsturing aangewezen is”, aldus ViRiX. “Na overleg met heel wat partijen en een analyse van de markt zullen we de ruimtes niet langer enkel voor voeding ter beschikking stellen. We willen in de toekomst vooral ruimte aanbieden voor startups en/of co-working. Voor deze units denken we aan relatief kleine en hippe ondernemingen die zich dadelijk zullen thuis voelen in De Smidse, eventueel aangevuld met non food-retail. De centrale bar blijft en moet na een grondige re-styling uitgroeien tot de trekpleister van De Smidse. Voor de uitbating willen we graag samenwerken met een door de wol geverfde horeca-ondernemer. Kandidaten zijn welkom om zich te melden.”