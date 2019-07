De sacramentstoren in de Sint-Pieterskerk na een jaar volledig gerestaureerd EDLL

10 juli 2019

16u30 0 Leuven De restauratie van de Sint-Pieterskerk loopt stilaan op zijn einde. Tegen begin 2020 zou het volledig afgewerkt moeten zijn. In de laatste fase werd ook het pronkstuk, de sacramentstoren, volledig gereinigd en overschilderd.

In de vijftiende eeuw was de sacramentstoren polychroom uitgewerkt met over het algemeen een lichtgrijze kleur. Nadien werd de toren meermaals overschilderd met een witte kleur en goudkleurige accenten. Dat zijn dat kleuren die je ook vandaag ziet. Al meer dan een jaar wordt de toren gereinigd en worden onvolmaaktheden overschilderd in dezelfde witte kleur zodat er een homogeen effect ontstaat. De restauratie van de sacramentstoren was een aparte aanbesteding, maar kadert in de laatste fase van de volledige restauratie van de Sint-Pieterskerk.

“De sacramentstoren is een uniek pronkstuk van de Sint-Pieterskerk. Er zijn er nog maar enkelen in Vlaanderen. In de loop van de tijd is de toren enorm donker en vervuild geraakt. Ook de verf schilferde af. Dat werd allemaal terug gefixeerd en nu kan de toren weer voor jaren verder”, zegt schepen van restauraties Dirk Vansina. De toren is oorspronkelijk van 1450.

Om de bezoekers toch een idee te geven van de originele polychromie wordt één van de acht engelen volledig terug herwerkt naar haar originele kleur. Daar heeft Jozefien De Clerq van Lapis Arte nu nog twee maanden werk aan. De restauratie gebeurt zo grondig en gedetailleerd dat ze van de engel op een dag ongeveer vijf centimeter herwerkt.

Voorlopig wordt de vernieuwde sacramentstoren nog niet opengesteld voor het grote publiek.