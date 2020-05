De rust keert weer in zwaargetroffen woonzorgcentra in Leuven: “Niemand had dit kunnen voorzien, maar ik haal veel hoop uit deze zware periode” Joris Smets

15 mei 2020

17u35 14 Leuven Woonzorgcentra Booghuys en Edouard Remy zijn aan de beterhand. Dat is heel goed nieuws, want beide werden zwaargetroffen door het coronavirus de laatste maanden. De centrale vraag luidt nu: wat na de coronacrisis? En welke lessen kunnen we trekken uit de voorbije maanden? Bieke Verlinden (SP.A), schepen van zorg en welzijn in Leuven, blikt vooruit en kijkt terug op ongetwijfeld een van de meest ingrijpende periodes uit haar carrière.

Sinds 3 mei zijn er geen overlijdens meer in beide rusthuizen als gevolg van het coronavirus. In woonzorgcentrum Booghuys zijn er sinds vorige week geen bewoners meer besmet en alle bewoners die een coronabesmetting hadden, zijn intussen hersteld van het virus. In woonzorgcentrum Edouard Remy zijn nog 27 bewoners besmet met COVID-19. Deze dalende trend is heel goed nieuws, het virus eiste een zware tol in de woonzorgcentra. Zorg Leuven heeft beslist om geen actuele cijfers inzake overlijdens meer te communiceren. “De pauze in de crisis is broodnodig om iedereen die keihard heeft gewerkt even ademruimte te geven om alles te verwerken. Maar ook om de lessen van de afgelopen periode ter harte te nemen”, zegt Bieke Verlinden (SP.A).

Corona

De situatie in de woonzorgcentra is, voor zover mogelijk, onder controle. “Het personeel en de bewoners komen uit een heel zware periode. Er is weer wat ademruimte”, zegt Verlinden. “Gelukkig hebben we veel hulp gekregen vanuit andere dienstverlenende takken zoals extra medewerkers uit ziekenhuizen. De families van de bewoners hebben ook een heel zware periode doorgemaakt. Van iemand afscheid moeten nemen op afstand als gevolg van dit ongrijpbare virus is heel erg. Dat komt bij mij ook persoonlijk binnen. Als we alles konden over doen, dan zouden we zaken anders aanpakken. Het materiaal en de testen bleven langer uit dan we hadden gehoopt, de communicatie die van de ene dag op de andere al achterhaald was... Maar niemand had dit kunnen voorzien. Het is niet te vergelijken met eender wat we al hebben meegemaakt. We trekken hier veel lessen uit en dit biedt kansen voor de toekomst. Zelf haal ik veel hoop uit deze zware periode. Iedereen heeft extreme inspanning geleverd en we blijven volhouden. We zijn samen tot veel in staat.” (lees hieronder verder)

“Zorgverleners kregen de handen vrij om zich opnieuw met hun kerntaak bezig te houden: zorgen voor mensen” Bieke Verlinden (SP.A)

Toekomst

Toch zijn er in de huidige crisis ook heel wat lichtpuntjes. “Denk maar aan de opstoot van solidariteit, de groei van nieuwe inzichten en het ontstaan van heel wat kansen”, zegt Verlinden. “Wie de werking van onze zorg in Vlaanderen de laatste jaren een beetje heeft gevolgd, zag ongetwijfeld ook wat de doorgedreven ‘efficiëntielogica’ er aanrichtte. Zorgpersoneel holt zich elke dag te pletter om een zo groot mogelijk aantal patiënten en zorgbehoevenden ‘af te werken’. De coronacrisis verplichtte ons om de gewone manier van werken anders aan te pakken. Zo kregen zorgverleners de handen vrij om zich opnieuw met hun kerntaak bezig te houden: zorgen voor mensen. De bewoners genieten ook van het rustigere ritme en de aandacht.”

“Zeker voor bewoners met dementie is dit heel positief. Deze manier van werken en zorg verlenen nemen we mee naar de nieuwe gebouwen van woonzorgcentrum Booghuys. Hier zullen we kleinschaliger te werk gaan, naar het voorbeeld van het Zweedse model. Kleine huisjes waar negen bewoners samen wonen met vaste medewerkers aan hen verbonden. Door de coronacrisis voelen we bevestigd dat dit werkt en het een positief gegeven is voor zowel de bewoners als het zorgpersoneel.”

“We blijven uitermate voorzichtig en behouden alle voorzorgsmaatregelen. Bezoek ontvangen zal stap per stap verlopen” Bieke Verlinden (SP.A)

Bezoek

Er is meer rust dan de voorbije maanden, maar toch blijft het alle hens aan dek in de woonzorgcentra. Er zijn nog steeds bewoners in Edouard Remy besmet met COVID-19 en vanaf 18 mei mag er weer bezoek worden ontvangen. “We blijven uitermate voorzichtig en behouden alle voorzorgsmaatregelen. Bezoek ontvangen zal stap per stap verlopen”, stelt Verlinden. “Per woonzorgcentrum bekijken we wat mogelijk is, rekening houdend met alle veiligsheidsvoorschriften. In Edouard Remy is er al contact tussen de bewoners en familie door middel van een babbelbox waar plexiglas voor een scheiding zorgt. Dit heeft al hartverwarmende contacten opgeleverd. Bezoek ontvangen op de kamer is nog niet aan de orde. We willen maximaal tegemoet komen aan de wensen van de bewoners en de familie en we zijn aan het bekijken wat hier mogelijk is.”

Woonzorgcentra in de regio

De zwaargetroffen woonzorgcentra Booghuys en Edouard Remy in Leuven zijn met respectievelijk 0 en 27 besmettingen aan de beterhand. Maar hoe is de stand van zaken in andere woonzorgcentra in de regio? Uit wzc Dijlehof in Leuven is er goed nieuws: daar is nooit een coronabesmetting vastgesteld en is iedereen nog steeds coronavrij. Ook in wzc Sint-Margaretha in Holsbeek niets dan goed nieuws: daar is eveneens nooit een coronabesmetting vastgesteld. Iedereen is ondertussen getest en ook die resultaten waren allemaal negatief.

In wzc Sint Bernardus in Bertem zijn er coronabesmettingen geweest de voorbije maanden, maar daar is alles weer onder controle. Iedereen is ondertussen getest en het woonzorgcentrum is coronavrij. Wzc ‘t Spelthof in Binkom is enorm zwaar getroffen door het coronavirus. Dr Filip Charlier, die het heft in eigen handen nam en genoeg testkits verzamelde, deelt ons het goede nieuws mee: “De laatste 4 weken zijn er geen nieuwe coronabesmettingen meer bijgekomen en momenteel zijn we volledig coronavrij. De cohortes zijn opgeheven en we gaan terug naar een vrij normale werking binnen coronatermen.”