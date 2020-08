De rust is weergekeerd bij Brantano in Korbeek-Lo Bart Mertens

25 augustus 2020

13u00 0 Leuven Dag drie van de uitverkoop bij Brantano in Korbeek-Lo en opnieuw vormden er zich al van ‘s ochtends een wachtrij in de jacht op goedkope schoenen.

In vergelijking met voorbije zaterdag en gisteren lokte de korting van 75 % merkelijk minder volk. De klanten konden de winkel niet meteen binnen maar met een beetje geduld kwamen ze toch snel aan de beurt. De uitverkoop bij Brantano is overigens nog niet afgelopen want er liggen nog enkele miljoenen paar schoenen te wachten op nieuwe eigenaars in het magazijn van het failliete moederbedrijf.



