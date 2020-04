De Ronde tegen Corona in het Leuvense: zo geweldig waren jullie! Evelien Verstraeten

06 april 2020

16u02 9 Leuven Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Het gezin van Erica Devijver uit Huldenberg staat sterk tegen corona.

Hoop doet leven. Dat vindt ook Ina Vanderlinden uit Huldenberg.

Finn (5) en Twan (3) Harding uit Lubbeek groeten alle zorgverleners en grootouders.

De dochtertjes van Khaoula Ouadih uit Lubbeek steken een dikke duim omhoog voor alle hulpverleners.

Katrien Meireman uit Lubbeek mist haar studenten van de KU Leuven.

“Alles komt goed oma”, staat er te lezen in de boodschap van de familie Stevens uit Bierbeek voor hun oma in Italië.

Christine Cortens van garage Michel in Pellenberg stuurt kusjes vanuit de garage.

Eline Bolain mist haar collega’s van het Poesbureau in Leuven.

Goele, Maurtis, en Evert uit Lubbeek gaan alvast aan het gewichtheffen. “Samen staan we sterk”, klinkt hun boodschap.

Een hartje voor oma Martine uit Leuven die alleen thuis zit.

Hannes, Emilia, Catalina en Héctor uit Bertem zwaaien naar iedereen die ze missen.

Het gezin Houben uit Bertem heeft respect voor alle hulpverleners.

Lena en Bas Vervoort uit Wijgmaal houden vol.

Joke Doezie uit Bertem construeerde een hart met bakstenen, gevuld met knuffeldieren.

Kayla Vandemaele uit Herent stuurt een liefdevolle boodschap naar haar oma en opa.

Noor en Oona Devroey uit Holsbeek zetten op een ander moment de bloemetjes buiten.

Wie wordt de peter van het kindje van Stijn Schellekens uit Herent?

“Afstand brengt ons dichter bij elkaar”, staat er te lezen in de tuin van Yvette Colyn in Winksele.

Veel liefde en hartjes in de tuin van Ester Verpoorten uit Lubbeek.

Het gezin van Karen Piron uit Herent roept op om voor elkaar te zorgen.

Nog meer hartjes bij Victor en Emile De Schreye uit Bertem.

De kinderen van Daphne De Paradé amuseren zich in het kinderzwembadje in hun tuin in Leuven. Toch missen ze hun oma Moetie, oma Tenerife en opa Tom.

“Opa Louis, hou vol", leest de boodschap in de tuin bij de familie van Patricia De Filette uit Lubbeek.

Veel liefde vanuit de tuin van Tineke de Vries uit Boortmeerbeek.

De familie van Meldert staat samen sterk tegen corona.

Het gezin van Carla Tavernier uit Rotselaar sloeg de handen in elkaar met de buren. Elk gezin blijft in z'n kot.

Het gezin Vansumere uit Boortmeerbeek klom op het dak tegen corona.

De familie Wynant-Dejaegher uit Rotselaar houdt moedig vol. De finish is bijna in zicht.

Wies en Tijl uit Haacht bedachten een Ronde van de Liefde.

De familie Feyaerts uit Boortmeerbeek stuurt veel liefde de wereld in.

Dorien Klerkx uit Haacht mist haar vrienden en familie.

Kusjes voor alle vrienden en familie van Mieke, Wouter, Saartje en Pepijn Van Roey uit Boortmeerbeek.

De dochters van Koen Timmermans uit Haacht missen hun oma en opa.

Frederik, Wendy en Jent Van Rillaer uit Boortmeerbeek zetten door.

Een welgemeende merci aan alle volhouders van Finn en Lex Gillemot uit Haacht.

Greet Schols uit Keerbergen wenst iedereen die een dierbare verliest in deze coronatijd veel sterkte toe.

Raya en Lili De Turck uit Kampenhout maakten een groot hartje met al hun knuffels.

De bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Ravestein in Hever zetten hun beste beentje voor voor de Ronde tegen Corona. Directrice Vivane Godene trok voor de gelegenheid een total secure pak aan samen met Katrijn Van Craen van het onderhoudsteam.

Adil uit Boortmeerbeek stuurt veel liefde in de richting van zijn grootouders.

Ook Nayeli Boon uit Boortmeerbeek stuurt een liefdevolle boodschap naar haar grootouders.

De buren van Stephanie Wautier uit Boortmeerbeek blijven allemaal in hun kot.