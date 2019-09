De Romeo’s vieren 30 jaar Studentenwelkom. “Geen voorbeeld als het over studeren gaat”, zegt Chris Van Tongelen Bart Mertens

18 september 2019

12u00 0 Leuven De ‘originele’ versie van de Leuvense Studentenwelkom viert op 26 september de 30ste editie. Speciaal voor die mijlpaal pakken de organisatoren uit met een optreden van De Romeo’s. “Het is de eerste keer dat De Romeo’s voor een studentenpubliek op een bomvolle Oude Markt hun opwachting maken”, zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt.

Na een deugddoende periode van rust stromen de studenten stilaan toe in Leuven. Welgekomen uiteraard en dat zullen ze geweten hebben want op 26 september staat de 30ste editie van de Studentenwelkom op de Oude Markt op de agenda. Op de affiche onder meer Lennert Wolfs die al een plekje kreeg op Tomorrowland. Hetzelfde verhaal voor 5NAPBACK die ook al Summerland en CLub Amnesia Ibiza wist in te pakken. Toch wordt het vooral uitkijken naar PartyShakerz XL ft. Sakso & Violinvasion en het optreden van De Romeo’s.

De Romeo’s zijn razend populair bij studenten Erik De Rop, vzw Oude Markt

“De Romeo’s is de topact van de 30ste Leuvense Studentenwelkom”, zegt Erik De Rop van organisator vzw Oude Markt. “Voor onze jubileumeditie trekken we alle registers open. De Romeo’s zijn razend populair bij studenten. Het zal overigens de eerste keer zijn dat De Romeo’s voor een studentenpubliek op een bomvolle Oude Markt hun opwachting maken en ik kan je verzekeren dat het een unieke ervaring wordt voor iedereen, ook voor De Romeo’s zelf!”

Het gaat over ‘een goed feestje’ bouwen. In dat geval zijn wij de experten! Chris Van Tongelen van De Romeo’s

Chris Van Tongelen van De Romeo’s ziet het optreden op de Leuvense Studentenwelkom als de kers op de taart na een jaar om nooit meer te vergeten. “Als het over studeren gaat, is geen van ons drie een voorbeeld maar gaat het over ‘een goed feestje’ bouwen. In dat geval zijn wij de experten! Met veel goesting gaan we de studenten vermaken en hen op onze manier veel succes toewensen met het nieuwe academiejaar.”