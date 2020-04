De Ramadan in tijden van corona ziet er

heel anders uit Joris Smets

26 april 2020

16u40 0 Leuven Op 24 april ging de ramadan van start. Deze zal door de coronamaatregelen anders verlopen dan de vorige jaren. De gebedsdiensten en samenkomsten in de moskeeën zijn verboden en de vasten mogen na zonsondergang niet meer gebroken worden met familie, vrienden en buren. Toch willen de Leuvense moskeeën de ramadanbeleving voor de Leuvense moslims zo aangenaam mogelijk maken.

Ter vervanging van de gebedsdiensten en samenkomsten adviseren de Leuvense moskeeën de Leuvense moslims om thuis in gezinsverband te bidden en organiseren ze online livestreaming van preken en lezingen. “Op de website van bijvoorbeeld IMSAL, de KU Leuven studentenmoskee, zijn allerlei online activiteiten te vinden, en iedereen is er welkom, moslim of geen moslim”, klinkt het solidair bij de Leuvense moskee Al Ihsaan.

Iftars

Zowel de publieke iftars voor alle Leuvenaars als de dagelijkse iftars voor behoeftigen in de moskeeën kunnen dit jaar niet plaatsvinden. “De moskeeën zullen behoeftigen blijven ondersteunen door de distributie van voedselpakketten”, zegt de Leuvense moskee. “Bestuursleden, vrijwilligers en hun gezinnen staan klaar om aan te kopen, in te pakken en te verdelen. Ook adviseren we gezinnen om via moderne communicatietechnologieën vanop afstand samen de vasten te breken.”

Solidariteit

Tenslotte vinden de Leuvense moskeeën het belangrijk om ook tijdens deze moeilijke tijden solidair te zijn met de overheden, ziekenhuizen en zorginstellingen die aan de frontlijn tegen het coronavirus staan, door hun gebouwen ter beschikking te stellen. “Het coronavirus treft iedereen, welke afkomst of religieuze geloofsovertuiging dan ook, en alleen door ons gezamenlijk in te zetten zullen we deze uitdagende periode te boven komen”, klinkt het bij Al Ihsaan. “De Leuvense moskeeën zetten zich hard in voor zowel de moslims als alle inwoners van Leuven. Zij stimuleren de Leuvense moslims om dienstbaarheid te tonen tijdens de ramadan en zich in te schrijven in het stedelijke initiatief Leuven Helpt.”

De Ramadan vindt plaats van 24 april tot en met 23 mei.