De ‘put’ aan woonzorgcentrum E. Remy wordt gevuld met…een nieuw kinderdagverblijf Bart Mertens

12 september 2019

13u26 0 Leuven Op zorgsite Eduard Remy in Leuven is zopas een zogenaamde eerste steen gelegd. Meer concreet: de ‘put’ op de hoek van de Andreas Vesaliusstraat en de Frederik Lintsstraat verdwijnt binnenkort en wordt ingevuld met een nieuw kinderdagverblijf. “Het kinderdagverblijf zal plaats bieden aan 50 kinderen met een tuin naast woonzorgcentrum Edouard Remy”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven.

Jong en oud kunnen veel van elkaar leren, hoor je wel eens. Op zorgsite Eduard Remy in Leuven zetten ze die wijsheid om in een concreet project. Het woonzorgcentrum staat er al vele jaren maar binnenkort komt daar ook een kinderdagverblijf bij. “Dit nieuwe project creëert een rechtstreekse verbinding tussen meerdere generaties. Zo zullen de ouderen de kans krijgen om verhalen voor te lezen aan de kinderen en zullen de kindjes geregeld op bezoek komen in het woonzorgcentrum. Beide generaties zullen ongetwijfeld de meerwaarde van dit project ervaren. Heel wat ouders toonden al interesse in de formule die Zorg Leuven binnenkort aanbiedt op de zorgsite. Het nieuwe kinderdagverblijf zal plaats bieden aan 50 kinderen”, vertelt voorzitter Bieke Verlinden (sp.a).

Het nieuwe kinderdagverblijf zal plaats bieden aan 50 kinderen Bieke Verlinden (sp.a), voorzitter van Zorg Leuven

Zorg Leuven zal in het nieuwe kinderdagverblijf ook sterk inzetten op de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte, kwetsbare gezinnen en gezinnen uit verschillende culturen. Door de centrale ligging van het nieuwe kinderdagverblijf zal er eveneens een sterke verbinding zijn met de buurt. “We kiezen ervoor om de tuin van het kinderdagverblijf tijdens het weekend open te stellen voor de jongste bezoekers aan het woonzorgcentrum zodat de ruimte optimaal gebruikt kan worden”, aldus voorzitter Verlinden.

Groene daken

Bij de bouwplannen van het kinderdagverblijf is er eveneens bewust gekozen voor duurzame materialen. Zo zullen er groene daken aangelegd worden en zal regenwater gerecupereerd worden om het verbruik van drinkwater te verminderen. “Ouders zullen hun fietsen, bakfietsen en buggy’s ondergronds kunnen stallen en er wordt een ondergrondse kiss-and-ridezone voorzien zodat de passage in de omliggende straten beperkt blijft”, klinkt het bij Zorg Leuven.

Het kinderdagverblijf is nog op zoek naar een passende naam. Originele voorstellen zijn welkom Bieke Verlinden (sp.a)

Op de opening van het nieuwe kinderdagverblijf is het nog wachten tot het najaar van 2020. “De feestelijke opening is inderdaad pas voor het najaar van volgend jaar maar de eerste aanmeldingen voor het kinderdagverblijf worden al geregistreerd vanaf 1 juni 2020. Het kinderdagverblijf is trouwens nog op zoek naar een passende naam. Leuvenaars met een origineel idee kunnen hun voorstel droppen in de ideeënbus in woonzorgcentrum Edouard Remy. Ik ben benieuwd welke originele namen er letterlijk uit de bus zullen komen”, besluit voorzitter Bieke Verlinden.