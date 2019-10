De primeur is alweer voor UZ Leuven: vier prestigieuze kwaliteitslabels in één keer Bart Mertens

31 oktober 2019

10u30 1 Leuven UZ Leuven behaalde zopas vier prestigieuze JCI-kwaliteitslabels. JCI is een evaluatiesysteem die de kwaliteit van zorginstellingen toetst aan hoge internationale kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. UZ Leuven behaalde al voor de vierde keer het prestigieuze kwaliteitslabel en kreeg bovendien als eerste Vlaamse ziekenhuis ooit vier verschillende kwaliteitslabels in één keer.

UZ Leuven was in 2010 het eerste Vlaamse ziekenhuis dat de uitdaging aanging om zich door de Joint Commission International (JCI) te laten evalueren. Als een inspectie door JCI aantoont dat de kwaliteit van het ziekenhuis voldoet aan de hoge eisen wordt dat beloond met het accreditatielabel. Dit jaar behaalde UZ Leuven voor de vierde keer op rij dat prestigieuze kwaliteitslabel voor de komende drie jaar. Daarnaast mag UZ Leuven zich als eerste ziekenhuis in Vlaanderen eigenaar noemen van niet één maar vier JCI-labels. UZ Leuven liet zich accrediteren als ziekenhuis maar daarnaast werd ook de zorg voor patiënten met een meervoudig letsel (polytrauma), beroerte (CVA) of wervelkolomproblemen onder de loep genomen. Dankzij de grote inzet van alle UZ Leuven-medewerkers werd het ziekenhuis zowel voor de brede evaluatie als voor de evaluatie van de zorgprogramma’s met een certificatielabel beloond.

Buitengewoon trots

“De enorme inzet van alle medewerkers heeft ervoor gezorgd dat we dit label behaald hebben. Dankzij onze sterke kwaliteitscultuur kunnen we telkens opnieuw onze patiëntenzorg naar een hoger niveau tillen”, zegt CEO prof. dr. Wim Robberecht. “Op deze vierde editie mogen we buitengewoon trots zijn. Het is weliswaar niet de eerste keer dat we dit label halen maar dit jaar scoorden we beter dan ooit.”