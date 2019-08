De Poolse band Monkey & The Baboons komt voor het eerst naar Vlaanderen naar Retro Trash Festival Rock ’n Roll primeur in Wijgmaal EDLL

29 augustus 2019

17u01 1 Leuven De Leuvense VZW Trashalicious is toe aan de derde editie van het Retro Trash Festival. Dit jaar strikt de organisatie ook een internationale band Monkey & The Baboons. De Pools groep zal op zaterdag 14 september voor het eerst optreden in Vlaanderen en dat op de Wijgmaalse podia.

De Poolse band Monkey & The Baboons is een gerenommeerde band in het Rockabilly genre, een muziekstijl nauw verwant aan de Rock’n’Roll van de jaren 50 en 60. De jongelui van Monkey & The Baboons spelen muziek waar zelfs hun ouders nog te jong voor zijn. Het Wijgmaalse Retro Trash Festival is in september aan haar derde editie toe en daarvoor strikken ze maar al te graag een internationale naam. Naast de Poolse band geven ook tal van lokale muziekgroepen het beste van zichzelf in de SKLO Lokalen aan de Baron Descampslaan in Wijgmaal. De avond wordt afgesloten door het DJ-collectief Hasselhoff Soundsystem.

Funky kapsel

Naast muziek is er ook een kleine markt, waar je terecht kan voor een funky retro opsteekkapsel en make up. Wie het goede doel wil steunen, kan een kopje koffie drinken aan de stand van VZW Oostrem, het plaatselijke dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Meer informatie over het festival vind je op www.retrotrashfestival.com