De Oude Markt herleeft, andere cafés hebben het moeilijker in Leuven onder coronamaatregelen Cafés buiten de Oude Markt zien omzet dalen door social distancing, angst bij oudere klanten en mensen die thuiswerken Joris Smets

21 juni 2020

12u08 0 Leuven Op 8 juni mochten alle cafés weer open en dat was muziek in de oren voor de langste toog van Europa. De terrasjes op de Oude Markt lopen sindsdien weer vlotjes vol en veel problemen in verband met de coronamaatregelen zijn er niet. “8 juni hadden we de beste omzet van heel het jaar”, klinkt het zelfs bij Café de Farao. Toch loopt het niet overal zo goed als op de Oude Markt. Cafés in de Parijsstraat zoals de Metafoor en Den Delper hebben, rekening houdend met social distancing, niet de ruimte om veel volk te ontvangen. “Stad Leuven steunt ons zeker en vast, maar we draaien constant verlies”, klinkt bij de Metafoor. Den Delper was merkwaardig genoeg zelfs heel het weekend gesloten. De cafés aan het station zien op hun beurt veel omzet wegvallen door mensen die door de coronacrisis thuiswerken en daardoor ‘s middags niet komen luchen, of na hun werk nog even komen uitblazen.

Het was druk in Leuven het voorbije weekend. Zaterdag was het rond de 20 graden en dat maakte het aangenaam weer om wat te shoppen en vooral om iets te gaan drinken op de talrijke terrasjes in het stad. Het was rond 14 uur al gezellig druk en tegen 22 uur weerklonken er vreugdekreten wanneer er een tafeltje vrijkwam op een overvolle Oude Markt. “Het is natuurlijk een wereld van verschil met twee weken geleden”, zegt Bjarne van de Plaza. “De mensen vinden vlot hun weg terug naar ons terras en sinds de opening zijn we heel tevreden. Zelfs de sluiting om 1 uur gaat probleemloos, ik had meer discussie verwacht van de klanten. Maar iedereen toont begrip, houdt zich aan de maatregelen en we zijn heel blij om terug open te zijn. We hopen natuurlijk nog op wat versoepeling van de maatregelen voor het einde van de zomer, maar dat is afwachten.”

(lees verder onder de foto)

Tevredenheid

Hetzelfde goede nieuws horen we bij Nico van de Farao op de Oude Markt. “Het gaat veel beter dan verwacht”, zegt hij. “Het zit altijd redelijk vol, maar we hebben voldoende plaats. We hebben van Stad Leuven ons terras een beetje mogen uitbreiden en dat helpt ook. Dat we groepjes van 10 personen mogen ontvangen is een heel goede zaak, voornamelijk studenten zakken in die getallen af naar het terras. Al is het natuurlijk onmogelijk te controleren of dat effectief hun bubbel van 10 personen is voor deze week. We hebben wel al een paar keer moeten gaan zeggen dat ze met een paar teveel in het groepje aanwezig zijn. Maar net zoals de sluiting verloopt dat vlot, iedereen toont begrip voor de maatregelen en het gaat goed.”

Veel problemen zijn er nog niet geweest sinds de heropening. Wij zijn zeer tevreden en draaien dezelfde omzet als voordien. Nico van Café Belge, Oude Markt

“Op deze manier mag het voor mij zelfs nog een hele tijd langer blijven duren”, klinkt het verrassend bij café Belge. “We draaien weer dezelfde omzet als voordien, zelfs nu we met een sluitingsuur werken. Dat sluitingsuur mag voor mij apart elke weekdag zijn, ik vind dat een goede zaak. Veel problemen zijn er nog niet geweest sinds de heropening en wij zijn zeer tevreden. Het is enkel een spijtige zaak voor de tooghangers. Dat zijn regelmatig ook mensen die alleen iets komen drinken en dan hebben ze normaal hun babbel met ons, dat is jammer natuurlijk.” Café Belge heeft hun terras goed georganiseerd in tijden van corona: klanten wachten voor het stijlvolle lint alvorens het terras te betreden, ontsmetten hun handen en worden dan naar een tafeltje begeleid.

(lees verder onder de foto’s)

Problemen

Hoewel de Oude Markt in Leuven duidelijk herleeft en de zaken goed lopen, horen we toch een heel ander verhaal bij café de Metafoor in de Parijsstraat. “We draaien constant verlies”, klinkt het. “Moesten we nog een premie krijgen, waren wij nog veel langer gesloten. Social distancing zorgt ervoor dat wij te weinig plaats hebben om onze klanten te bedienen. Het sluitingsuur doet ons ook pijn. De meeste winst zien wij normaal tussen 23 uur en 04.00 uur, sluiten om 1 uur is dus heel vervelend. We voelen ons zeker en vast gesteund door de stad Leuven. Zij moeten ook de maatregelen volgen en doen hun best voor alle horecazaken in het stad, maar zo lukt het niet voor ons.” Den Delper, een ander bekend café in de Parijsstraat, bleef merkwaardig genoeg heel het weekend gesloten. Eigenares Karen Devroey wou voorlopig nog niets kwijt over de reden.

(lees verder onder de foto)

Angst bij vaste klanten en thuiswerken

De cafés aan het station van Leuven hebben voldoende ruimte om hun klanten te bedienen, al hebben zij door de coronacrisis te maken gekregen met andere problemen. “De helft minder volk sinds de heropening”, zegt Kelly van Café Central. “Hier komen veel minder studenten en het probleem is dat er nog veel klanten thuis werken door de coronacrisis. Zij komen meestal na het werk hier nog iets drinken, of ‘s middags nog iets eten, maar nu dus niet. Opmerkelijk is ook dat we oudere vaste klanten missen. Zij drinken hier meestal ‘s ochtends een koffie, maar ik denk dat de schrik voor het virus er bij hen goed inzit en we zien hen momenteel dus niet meer. Het mondkapje is ook redelijk vervelend. Mensen verstaan je minder goed en het wordt soms wel heel warm, maar het went wel. Ik ben toch blij om terug te kunnen werken.”

We lopen allemaal op onze tippen. Onze sector is loeihard geraakt en zal de eerste zijn die wordt stilgelegd als er een tweede golf komt. Jan van Café Sport

Dezelfde problemen duiken op in Café Sport sinds de heropening op 8 juni: “We missen inderdaad mensen die op kantoor werken en ‘s middags komen lunchen, of na het werk nog iets komen drinken”, zegt Jan. “In het algemeen kunnen we niet klagen, iedereen wou terug heel graag aan het werk, maar we zijn er nog niet. Onze keuken blijft zelfs na de middag nog dicht en de zaal, die gereserveerd kan worden voor vergaderingen of groepslessen, is ook nog maar een keer geboekt sinds de heropening. Werkgelegenheid voor studenten is er de komende maanden ook helaas niet. Iedereen die in de horeca werkt in Leuven kent elkaar wel en we lopen allemaal op onze tippen. Onze sector is loeihard geraakt en zal de eerste zijn die wordt stilgelegd als er een tweede golf komt. We zien er dus streng op toe dat de maatregelen zo goed mogelijk worden nageleefd en dan kan ik spreken voor alle cafés in Leuven. Ik zit vooral ook in met jonge mensen die net hun eigen zaak hebben opgestart, zij hebben het zeer moeilijk nu.”