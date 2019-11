De onverwachte terugkeer van een monument in de Leuvense media: Rondom wordt opnieuw Passe-Partout Bart Mertens

29 november 2019

17u00 0 Leuven Wat 70 jaar geleden begon in Leuven krijgt geheel onverwacht een tweede leven: Passe-Partout. Rondom Media verkocht 13 Rondom-edities aan Primetime Communication Group met de Leuvense ondernemer Wouter Van Melkebeek aan het roer. “Het mooiste nieuws is dat de legendarische naam Passe-Partout terugkeert”, klinkt het.

Rondom Media, uitgever van gratis regionale pers in Vlaanderen, verkocht zopas 13 edities van het huis-aan-huisblad Rondom en haar Thema Media-publicaties aan Primetime Communication Group uit Wijgmaal. Tegelijkertijd kondigde Rondom Media de intentie aan om alle resterende Rondom-edities en de daaraan verbonden activiteiten stop te zetten. Daardoor zijn er potentieel 32 werknemers bedreigd met collectief ontslag maar in Vlaams-Brabant kan het personeel aan boord blijven. Ondernemer Wouter Van Melkebeek kocht immers enkel de 13 meest rendabele Rondom-edities. “In Vlaams-Brabant gaat het om de edities Aarschot, Leuven, Diest, Oostrand, Noordrand, Haacht, Tienen en Pajottenland”, zegt Wouter Van Melkebeek, gedelegeerd bestuurder van Primetime Communication Group. “Aansluitend op de overdracht van deze edities verwierf Primetime Communication Group ook alle aandelen van Thema Media. Ik ben ervan overtuigd dat binnen de markt van de huis-aan-huisbladen een belangrijke rol is weggelegd voor de publicaties van Thema Media. De 13 meest rendabele Rondom-edities, stuk voor stuk marktleiders in hun regio, zorgen voor de perfecte complementariteit binnen onze portfolio.”

Opmerkelijk gegeven: in Oost-Brabant wordt de naam Rondom overboord gegooid en keert de legendarische titel Passe-Partout terug. “Dat klopt. We keren terug naar de roots”, zegt Wouter Van Melkebeek. “Vanaf januari 2020 krijgen de mensen opnieuw de historische titel Passe-Partout in de brievenbus. Dit is historisch nieuws want 70 jaar geleden ontstond Passe-Partout in Leuven. Het blad groeide uit tot de referentie in de markt van huis-aan-huisbladen. Door de jaren heen evolueerde de gratis wekelijkse krant tot de grootste perstitel van het land met meer dan 5 miljoen exemplaren verspreid over zo’n 114 lokale edities. Het werd met andere woorden gelezen van de Ardennen tot de Belgische kust. Passe-Partout heeft echt geschiedenis geschreven in het verleden. De laatste editie verscheen in december 2012 toen uitgever Corelio besloot om het blad om te dopen tot Rondom. Begin dit jaar werd daar ook nog de lokale titel Actueel aan toegevoegd maar nu keert het legendarische blad van weleer terug. Dat zal veel lezers plezier doen. Met een gedreven ploeg van redacteurs gaan we een interessant product in de brievenbussen brengen vanaf januari.” Nog dit: Roularta kondigde in september aan dat het aantal edities van huis-aan-huisblad Deze Week, voorheen De Streekkrant, werd gehalveerd. Daardoor is Passe-Partout het enige gratis huis-aan-huisblad dat nog actief is in onze regio.