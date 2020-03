De Nationale Complimentendag bestaat 10 jaar: “Alles wat ik kan doen om de wereld positiever en zachter te maken!” Joris Smets

01 maart 2020

09u39 0 Leuven Geeft u regelmatig al eens een complimentje weg? Het kan meer doen dan u denkt! Gina de Groote uit Herent is 10 jaar geleden gestart met mensen bewust te maken over het feit dat men al eens een complimentje meer mag geven. Tot de dag van vandaag zet zij zich in om de wereld positiever te maken door mensen bewust te maken van de kracht van een compliment. Een compliment ontvangen blijkt echter heel wat moeilijker, maar ook daar heeft Gina een oplossing voor.

Een dag volledig in het teken zetten van complimenten is vandaag 10 jaar geleden gestart door Gina de Groote. De Nationale Complimentendag draait om het geven van oprechte aandacht en het tonen van persoonlijke waardering voor anderen. Het is geen commerciële dag zoals Valentijn. Alles staat in teken van het woord en de oprechte gevoelens en waardering voor anderen die je daarmee kan uiten.

Positiviteit

“De initiële en werkelijke bedoeling van Complimentendag blijf ik zelf nog steeds trouw”, zegt Gina. “Ik wil er absoluut geen commerciële dag van maken. Geen bloemen of pralines, enkel en alleen het woord staat centraal. Woorden die vanuit het hart komen en worden overgebracht. Woorden die raken van hart tot hart. Niets meer, niets minder. Dat is de bedoeling van Complimentendag. De aandacht gaat hem enkel en alleen naar het compliment zelf. Dit draait rond dingen die je soms denkt over iemand gewoon benoemen; dat kan mondeling zijn maar ook via sms, mail of app”. Of de bezielster van complimentendag na 10 jaar nog niet genoeg heeft van al die complimenten geven? Absoluut niet. “Ik geef dagelijks heel veel complimenten”, klinkt het. “Als er iets mij opvalt in een presentatie of gesprek dan benoem ik dat vaak gewoon. Mensen een compliment geven doet zoveel meer dan je zou denken”.

Complimenten ontvangen

Zelf complimenten geven is vaak niet zo heel moeilijk. Maar kent u dat, soms ongemakkelijke, gevoel dat je overvalt als je een compliment krijgt en niet weet wat doen? “Aan het ontvangen van een compliment was inderdaad meer werk aan de winkel”, stelt Gina. “Vaak beginnen ontvangers van een compliment zich te excuseren, te hard na te denken erover of ze proberen er een uitleg aan te geven, wat bijdraagt tot de devaluatie van het compliment. Dat is jammer… Gewoon antwoorden met een dankjewel en ontvangen wat de andere je met woorden geeft is de oplossing. Niets meer, maar ook niets minder”.

Mooiste moment

Al 10 jaar de bezielster van de Nationale Complimentendag, dan kan de vraag wat het mooiste compliment dat zij al heeft gekregen natuurlijk niet uitblijven. “Dat was heel recent nog”, zegt Gina. “Ik was aan het wandelen met mijn kinderen wanneer ze plots zeiden dat ze enorm blij zijn met de opvoeding die ze hebben meekregen. Een opvoeding waardoor ze echt krachtig en gelukkig staan in het leven. Dat doet wel wat met een moeder natuurlijk!”

Toekomst

“De belangrijkste boodschap die ik kan meegeven voor de toekomst is het woord laten primeren”, stelt Gina. “Ik doe hierbij een warme oproep naar iedereen om creatief te zijn, woorden kunnen zo blij maken. In mijn dochter haar vriendenkring doen ze bij elke verjaardag een complimentenronde, waarbij alle aanwezigen iets mooi kunnen zeggen over de jarige. In het algemeen merk ik al een grote verbetering in het complimenten geven aan anderen, maar het mag natuurlijk nog altijd wat meer! Een vergadering of familiefeest mee beginnen of afsluiten bijvoorbeeld is al een goede tip die ik kan geven. Alles begint vanuit de mensen zelf en woorden kunnen zo blij. Ik draag graag mijn steentje bij, alles wat ik kan doen om de wereld positiever en zachter te maken, besluit Gina.”