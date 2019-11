De Nachos Del Sol zijn terug van weggeweest: buurtcafé Bar De Sol heropent na tien maanden EDLL

19 november 2019

17u24 0 Leuven Goed nieuws voor de liefhebbers van de sangria en nachos Del Sol. Nog geen jaar na het faillissement van Bar Del Sol heropent een nieuwe uitbater het buurtcafé in de Schapenstraat in Leuven. De klanten gaan er wel niet veel van merken, want het ‘oude’ concept van Bar Del Sol blijft behouden. Zelfs het personeel van voordien keerde terug.

In de Schapenstraat in Leuven is Bar De Sol heropent. Het buurtcafé sloot tien maanden geleden wegens teveel schulden die niet meer konden rechtgetrokken worden. Maar er wordt opnieuw leven geblazen in de zaak door een nieuwe uitbater. Die trommelde meteen ook het vorige personeel op om weer aan de slag te gaan. Medewerkster Julie Vinckx (25) twijfelde geen seconde. “Het was veel te leuk om hier te werken. De sfeer is super familiaal. Je moet echt in het team passen. Dat is anders als op de Oude Markt”, zegt Julie. Zij en een andere collega werkten in tussentijd bij café Entrepot. “We zijn in totaal met vier werknemers van de vorige eigenaars die hier nu terug komen werken”, aldus Julie.

“Het is een slimme zet van de huidige eigenaar om ons terug te halen, want Bar Del Sol is een buurtcafé. De mensen uit de buurt kennen ons”, aldus Julie. Bar De Sol staat gekend voor haar open sfeer. Je vindt er zowel jeugd, studenten, gezinnen als ‘oude’ rakkers die komen kaarten. “Zo’n buurtcafé is toch uniek in Leuven. De vorige eigenaars hebben hun ziel hierin gestoken en dat willen we toch behouden. Vandaar dat het concept blijft zoals het voordien was”, zegt Julie. Ook Jenny, de kokkin uit Honduras die bekend staat om haar heerlijke Zuid-Amerikaanse burgers en nachos, keerde terug.

De nieuwe uitbater gaat zelf niet in de zaak staan en blijft liever op de achtergrond. Bar Del Sol zal in de winter ook uitbreiden met een winterterras.

De openingsuren zijn wel enigszins gewijzigd. Bar Del Sol is dagelijks open vanaf 12 uur tot 1 uur ‘s nachts. Zaterdag is de zaak open tot 2 uur ‘s nachts en zondag zijn ze gesloten.