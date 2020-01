De mocktails van Origins loodsen je door Tournée Minérale en ze leren je iets bij over bekende Vlaamse cartoonisten EDLL

31 januari 2020

18u01 2 Leuven Morgen start de vierde editie van Tournée Minérale, oftewel een maand lang geen druppel alcohol drinken. Voor sommigen een helse klus, voor anderen een makkie. Wie tegelijkertijd iets wil bijleren, moet maar eens aankloppen bij de Leuvense cocktailbar Origins. Zij presenteren tijdens de maand februari zeven mocktails, telkens gebaseerd op de favoriete smaken van bekende cartoonisten. Santé!

De meeste cafés en bars in het Leuvense hebben standaard al een uitgebreid aanbod aan alcoholvrije alternatieven zoals mocktails en 0.0 procent bier. Maar bij cocktailbar Origins gaan ze een stapje verder. ‘Not your average mocktail’ en dat klopt. De mocktails op de kaart van Origins hebben telkens een link met een cartoonist of illustrator. “We hebben voornamelijk Belgische cartoonisten gecontacteerd en zelfs enkele rond het Leuvense. Telkens met vragen rond hun favoriete smaken zoals: wil je het liever kruidig, zoet, bitter of pikant? Afgewerkt met munt of gember? Is er een bepaalde alcohol dat je prefereert? Dan zoeken we een alcoholvrije gelijkaardige smaak en zo verder”, zegt uitbater De Geens.

Mocktail ‘De Kev’ van Leuvens cartoonist Arnoleon

Ook de naam van de mocktail krijgt telkens een link met de cartoonist. Zo presenteert Origins onder meer een ‘Kev’, genoemd naar het figuur Kevin in het boek ‘Je hoort wat in een klaslokaal’ van Leuvens cartoonist Arnoleon. “De mocktail ‘Kev’ lijkt op de cocktail daiquiri en gaat iets meer naar de zuurdere kant. Arnoleon is ook fan van kersen, daarom werd er ook kersensiroop in verwerkt. Tussen gember en munt kon hij niet kiezen, dus dan heb ik gemberbier genomen en onze huisgemaakte muntsiroop. Er zit verder ook nog vers geperst limoensap in en bruiswater”, aldus De Geens. Onze redactie kan het alvast bevestigen: De Kev is getest en goedgekeurd.

De andere mocktails die cocktailbar Origins presenteert zijn onder meer gebaseerd op de favoriete smaken van cartoonisten Mandy uit Boortmeerbeek, Pheeke uit Leuven, Lectrr, Stephanie Dehenin, Feli en Laura, bekend van de cartoon ‘niet nu Laura’.