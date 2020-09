De Mannen van 1980 lanceren ‘Quatre-Vingts’ tijdens Autovrije Zondag: “Door het uitbundig voorproeven, blijven er slechts een 50-tal bakken over” Bart Mertens

23 september 2020

16u00 0 Leuven Op zondag 27 september staat Autovrije Zondag op de agenda in Leuven. De Mannen van 1980 maken hier dankbaar gebruik van om tijdens deze dag zonder auto hun eigen bier voor te stellen aan de Leuvense bevolking: ‘Quatre-Vingts’.

“We hebben van de stad Leuven de toelating gekregen om tijdens Autovrije Zondag een drankstand uit te baten op het de Becker-Remyplein in Kessel-Lo. Hier zullen we ons eigen bier voorstellen: Quatre-Vingts. Quatre-Vingts is een bier van de categorie ‘Double IPA’. Een bier van hoge gisting met hergisting op fles (33cl) met een hoog koolzuurgehalte , een bijhorende stevige schuimkraag en een sterkte van 8% alcohol. Het bier wordt naar een recept van de Chapel Brewers uit Kapelle-op-den-Bos gebrouwen door Craywinckelhof in Lubbeek wat van ons bier een echt Vlaams-Brabants streekproduct maakt”, zegt Nico Vidal, voorzitter van de Mannen van 1980.

De naam was gemakkelijk. Tachtig in het Frans want dat klinkt wat chiquer Nico Vidal, voorzitter van Mannen van 1980

Naar een goede naam voor het nieuwe bier moesten de Mannen van 1980 niet lang zoeken. “De naam was gemakkelijk. Tachtig in het Frans want dat klinkt wat chiquer. Het etiket is gebaseerd op het logo van onze vereniging. De tekst op het etiket hebben we vertaald naar het Leuvens. Zelfs het alcoholgehalte (8°, nvdr) is verbonden met ons geboortejaar. Uiteraard hebben we ook een gepersonaliseerd glas laten maken met daarop het logo van ons bier. We zijn trots op het resultaat en hebben uiteraard voldoende voorgeproefd.”

Lees verder onder de foto

Oplage

De oplage van het bier is voorlopig beperkt tot 100 bakken van 24 flesjes. “Door het uitbundig voorproeven, blijven er slechts een 50-tal bakken over”, aldus de Mannen van 1980. “Na Autovrije Zondag kan het bier besteld worden via de website www.quatre-vingts.be. Quatre-Vingts zal ook exclusief te verkrijgen zijn in café Tempo op het De Becker-Remyplein in Kessel-Lo.”