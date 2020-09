De Mannen van 1980 halen stunt uit in Leuven: “De ‘Kameroodeploits’ is een feit” Bart Mertens

15 september 2020

12u00 7 Leuven Geheel volgens de traditie binnen de Jaartallen van Leuven hebben de Mannen van 1980 een ‘stunt’ uitgehaald. Als actief jaartal wordt dat van hen verwacht. “We hebben het pleintje aan het station waar de Ballon van de Vriendschap tegenwoordig staat een nieuwe naam gegeven”, zegt voorzitter Nico Vidal.

“Vriendschap staat centraal binnen het Jaartallenleven en de Ballon is daar het monumentale symbool van. Waar kan een symbool van vriendschap beter staan dan op een Vriendschapsplein?”, vertelt Nico Vidal, voorzitter van de Mannen van 1980. “We hebben het pleintje dan ook omgedoopt tot de ‘Kameroodeploits’. Op die manier willen we de verbondenheid tussen de jaartallen en de stad Leuven aanhalen maar ook duidelijk stellen dat Leuven een stad is waar vriendschap hoog in het vaandel gedragen wordt. We gaan in tegen de toenemende onverdraagzaamheid en elke vorm van discriminatie. Stiekem hopen we dat de stad Leuven de naam ‘Kameroodeploits’ officialiseert en verder werk maakt van de invulling van het Plein van de Vriendschap. Zo moeten er nog twee herdenkingsstenen geplaatst worden en zou het ook leuk zijn dat de Ballon na zonsondergang zichtbaar is dankzij sfeervolle verlichting. Eens geofficialiseerd zal dit pleintje voor eeuwig verbonden zijn met de Mannen van 1980.”