De lockdown van studentenflik Gil: “Ik mis toch de studenten in Leuven” Joris Smets

08 april 2020

17u07 0 Leuven Gil Vanommeslaeghe (27), beter bekend als studentenflik Gil in Leuven, zit in tijden van corona samen met zijn vrouw in lockdown in Linden. Hij werkt als politieagent verder in de studentenstad, al zien die werkdagen er iets anders uit nu. “Ik mis toch de studenten in Leuven”, zegt Gil.

De politie werkt in tijden van corona hard verder, zo ook Gil Vanommeslaeghe (27), de studentenflik in Leuven. Hij is, naast alle andere taken, nog vaak op patrouille om toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen. Naast het werk brengt hij de lockdown samen met zijn vrouw door in de Lubbeekse deelgemeente Linden. Hier maakt hij tijd voor quality time, sport en contact houden met vrienden.

Patrouille

Het merendeel van het politiekorps in Leuven is in tijden van corona ook aangewezen op thuiswerk. De interventieploegen moeten dagelijks de baan op om te controleren op de naleving van de coronamaatregelen. “De helft van de dagen dat ik werk, patrouilleer ik in Leuven”, stelt Gil. “Daar heb je je bezigheid wel mee. Er zijn veel winkels, parken en andere openbare plaatsen in Leuven waar men zou kunnen samenscholen. Het is echter niet drukker dan normaal, de Leuvenaars houden zich goed aan de coronamaatregelen en daar ben ik heel blij om. Ik mis wel alle studenten in Leuven. In deze periode is het normaal kiesweek en dat is altijd een heel fijne periode in de studentenstad.”

Thuis

Thuis in Linden houdt hij zich, uiteraard, net als iedereen aan de coronamaatregelen. “Samen met mijn vrouw ga ik wel regelmatig wandelen en lopen”, vertelt Gil. “We hebben ook de voortuin hier al onder handen genomen. Beweging blijft natuurlijk belangrijk. Ik neem ook altijd de fiets naar het werk. Op persoonlijk vlak ken ik gelukkig niemand die ziek is. Mijn sociale leven speelt zich nu ook voornamelijk online af, met vrienden chatten en online boardgames spelen bijvoorbeeld. Al mis ik het werkelijke contact natuurlijk.

Theater

Als hobby treedt Gil ook mee op in een theatergezelschap. “Het is eigenlijk improvisatietheater. We proberen dit nog steeds te doen, maar dat is toch echt niet hetzelfde via de webcam”, lacht Gil. “We hadden normaal in deze periode een optreden voor 800 man, maar dit gaat natuurlijk niet door nu. Ik kijk uit naar het moment wanneer we dat terug kunnen oppikken. Het eerste dat ik zal doen wanneer de lockdown gedaan is? Geen idee eigenlijk. Dat is natuurlijk afwachten wat er mag en niet mag wanneer de maatregelen versoepeld gaan worden.