De lockdown van de 17-jarige TikTok-ster Steffi Mercie: “Ik besef wat we eigenlijk allemaal hebben”

Leuven

Door de coronamaatregelen ziet het leven van heel wat scholieren er volledig anders uit. Lessen gebeuren online en taken worden thuis gemaakt. In tijden van corona houdt TikTok-ster Steffi Mercie (17) uit Leuven zich vooral bezig met - hoe kan het ook anders - video’s maken. De tiener heeft maar liefst 322.000 volgers op de video-app en is razend populair bij jongeren. Het overzicht van hoe bekend Vlaams-Brabant de lockdown beleeft, vind je hier