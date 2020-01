De Libertad is dicht maar NachtBar in Salons Georges is waardige (tijdelijke) vervanger: “Hier zat de jonge Will Tura geregeld aan de toog” Bart Mertens

21 januari 2020

20u00 0 Leuven De bekende kroeg De Libertad in de Muntstraat is sinds zondag tijdelijk gesloten voor verbouwingen maar zopas opende pop-up NachtBar de deuren in Salons Georges, amper 75 meter verder op het Hogeschoolplein. “We hebben deze iconische locatie opgefrist en als klap op de vuurpijl openen we woensdagmiddag ook nog onze ‘dag pop-up’ in Salons Georges”, zegt uitbater Rikky Evers.

De Libertad in Leuven is een viertal maanden gesloten voor broodnodige verbouwingen maar de vaste klanten moeten niet wanhopen. Zopas opende tijdelijke vervanger NachtBar de deuren in Salons Georges op het Hogeschoolplein. “Samen met mijn dochter Eleni zocht en vond ik een tijdelijk alternatief voor de trouwe klanten van De Libertad”, legt uitbater Rikky Evers uit. “We lieten ons oog vallen op de voormalige Georgie’s Bar in Salons Georges, amper 75 meter verder dan De Libertad. Tot onze verbazing leek het alsof de tijd had stilgestaan in Georgie’s Bar. Het leek alsof Will Tura elk moment kon binnenwandelen zoals vroeger. In die tijd zat de jonge Will hier geregeld na repetities. Werkelijk een verborgen parel uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Er was wel werk aan de winkel want Georgie’s Bar had nood aan een stevige opfrisbeurt. We hebben de voorbije weken hard gewerkt en we openen nu trots pop-up NachtBar.”

Rikky en Eleni Evers hadden meteen de smaak te pakken en zagen ook potentieel in de ruimte waar vroeger restaurant ‘Tijd a tijd’ was gevestigd, eveneens in het gebouw van Salons Georges. “Op het gelijkvloers komt er vanaf woensdag 22 januari bijgevolg ook een gezellig warme ‘Dag pop-up’ waar de immer lachende Nathalie -die al meer dan 30 jaar in De Libertad werkt- de klanten zal verwelkomen. Samengevat: De Libertad pops up your day and night!”