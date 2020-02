De Leuvense roots van Oscarwinnaar Steven Bognar (57): “Mijn moeder zag haar huis in Leuven in vlammen opgaan” Bart Mertens

23 februari 2020

21u07 0 Leuven Filmfestival Docville pakt binnenkort uit met ‘American Factory’ van Steven Bognar, die zopas een Oscar wonen voor zijn documentaire. Een leuk gegeven, maar nog leuker is dat de roots van Bognar in Leuven liggen. “Mijn moeder is geboren in Leuven en er woont nog veel familie van mij in de universiteitsstad”, klinkt het. Een van die familieleden is gemeenteraadslid Mieke Vandermotte (sp.a). “We zijn heel fier op Steven”, klinkt het.

Een Oscarwinnaar met Leuvense roots? Jawel, want documentairemaker Steven Bognar (USA) sleepte zopas de felbegeerde bekroning binnen voor ‘American Factory’, een meeslepende docu over een gesloten autofabriek die hij samen maakte met zijn echtgenote Julia Reichert. Bognar mag dan wel volbloed Amerikaan zijn, toch heeft hij een nauwe band met Leuven. Die heeft hij te danken aan zijn moeder Andrée Vandermotte, nu 90 jaar jong. Zij werd in 1929 geboren en groeide op in de universiteitsstad. Andrée leerde er Bela Bognar kennen, een Hongaarse vluchteling die na de mislukte Volksopstand tegen het stalinistische bewind in de Volksrepublieken Hongarije (1956, nvdr) zijn toevlucht vond in Leuven. “Beiden studeerden aan de Sociale Hogeschool. Andrée deed dat in Brussel en Bela in Leuven. In die tijd was het nog niet gemengd”, vertelt Mieke Vandermotte, gemeenteraadslid voor sp.a en een van de resterende familieleden van de familie Bognar in Leuven

“Het koppel emigreerde in 1961 naar de Verenigde Staten. Andrée realiseerde er sociale projecten, zoals de opstart van dagcentra voor senioren. Bela behaalde er zelfs zijn doctoraat in gerontologie en ging als professor aan de slag aan de Wright State University in Dayton (Ohio). Ze kregen er twee kinderen, Steven and John, die ook in Ohio wonen. Steven is trouwens de neef van wijlen Jan Vandermotte (1958-2019), regisseur en documentairemaker van onder meer DNA Nys, Sven - Het Laatste Jaar en Philippe Gilbert - The Big Five. Er is nog geregeld contact met Andrée en de kinderen. Ze houden van Leuven. En uiteraard ben ik heel fier op de Oscar van Steven.”

WOII

Steven Bognar bevestigt dat maar al te graag. “Ik hou inderdaad van Leuven. Ik bezocht de stad geregeld toen ik klein was en ik voelde me er altijd thuis. Mijn moeder is er geboren en er wonen nog veel familieleden. Thérèse en Mimi bijvoorbeeld, die samen met mijn moeder aan het woord komen in mijn documentaire ‘Three Sisters’ over WOII in Leuven.” Voor Andrée was die periode in Leuven lang niet gemakkelijk, want de familie moest vluchten voor het oorlogsgeweld. Hun huis ging zelfs in vlammen op na een bombardement. “Ze zagen hun huis opbranden en moesten vluchten. Toch overleefde mijn moeder de oorlog met haar twee zussen en haar broers.”

Barack Obama

De bekroonde docu van Steven Bognar en zijn echtgenote Julia Reichert is overigens te zien op het Leuvense filmfestival Docville. Een leuke gelegenheid om de stad nog eens te bezoeken, maar Steven Bognar zal er helaas niet bijzijn. “Mijn nieuwe film is bijna klaar en daardoor kan ik niet aanwezig zijn. Bijzonder spijtig”, aldus Steven Bognar.

Nog een leuk weetje: de bekroonde docu ‘American Factory’ is de eerste die geproduceerd werd door Higher Grounds. Dat zegt u misschien niet zoveel, maar de drijvende krachten achter het productiehuis kent u zeker wel: Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Bognar ontmoette de voormalige Amerikaanse president al en omschrijft hem als een warm en geëngageerd man. Ook voor Michelle heeft Bognar veel lof. “Michelle en Barack hebben ons enorm gesteund”, besluit de Amerikaan met Leuvense roots.