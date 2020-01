De Leuvense laatstejaars vieren Chrysostomos: “Onze lockers met eieren en bloem werden vanmorgen leeggehaald... door de leerkrachten!” EDLL

31 januari 2020

12u58 0 Leuven Alle laatstejaars van het middelbaar vieren vandaag Chrysostomos oftewel de laatste honderd dagen op school. Op zo’n nostalgische dag halen de scholieren maar al te graag hun gekste verkleedkleren boven. Van popidool Billie Eilish, tot paters en theezakjes: we zagen ze allemaal passeren. De kwajongensstreken bleven echter beperkt, aangezien sommige leerkrachten de lockers van de leerlingen hadden leeggehaald alvorens de dag begon...

Gisterenavond was het al heel druk in de Leuvense binnenstad. Alle zesdejaars konden zich helemaal uitleven op de Chrysostomosfuif. Een speciale fuif die georganiseerd werd voor alle leerlingen uit scholen in en rond Leuven. Daar vond je vanmorgen nog nog enkele restanten van...

Vandaag is het dan écht Chrysostomos. Met kleine oogjes, maar vooral met veel frappante en gekke outfits vertrokken de zesdejaars naar school voor hun laatste 100 dagen feestelijk in te zetten. Bij sommigen ging dat gepaard met enkele kwajongensstreken. Al worden de regels ieder jaar strenger. Met eieren gooien mag bijvoorbeeld niet, al wilden enkele leerlingen die regels graag verbreken. “We hebben al ruzie met de school. Alles is afgepakt. We hadden eieren en bloem verstopt in onze lockers, maar die werden leeggehaald door de leerkrachten. Dus ze hebben gestolen van ons! Is dat geen schending van de privacy? Ze hebben in alle kluisjes gekeken. Dat zou toch niet mogen?”, klinkt het bij Floor Gilissen, Lena Van Bavel, Anouk Geboers en Helen Mellaerts, allen laatstejaars in het Paridaens. “We hebben uiteindelijk wel heel wat andere leerlingen vuil gemaakt met scheerschuim en iemand heeft zelfs geplast in de gang”, aldus het groepje zesdejaars.

Anderen respecteerden dan weer wel gewoon de schoolregels. “Zoals afgesproken hebben we vanochtend met onze klas een show gegeven met dansjes en toneelstukken. Straks volgt er nog een award-uitreiking en geven we onder meer een prijs aan de meest nonchalante leerkracht”, zegt zesdejaars Lydia Van Calster (17) van het Sint-Pieterscollege. Op veel scholen vierden ze de laatste 100-dagen met een uitgebreid ontbijt en een show. Nadien trokken veel klassen er met hun klastitularis op uit voor enkele activiteiten zoals een stadsspel, bowlen of zelfs een spelletje lasershooting. Onze redactie kon enkele opvallende outfits op beeld vastleggen.