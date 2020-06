De leukste job ter wereld? Anneke is voltijds dierennanny: “Ieder moment dat ik met dieren kan bezig zijn is fantastisch” Joris Smets

20 juni 2020

10u23 2 Leuven Anneke Vande Voorde (36) is voltijds dierennanny in en rond Leuven. Sinds januari kan je op haar beroep doen als je op vakantie bent, of gewoon een dag te weinig tijd hebt, om al je dieren te verzorgen. In januari begon ze te werken als zelfstandige, maar door de coronacrisis zag ook zij veel van haar werk wegvallen. “De agenda voor de zomer begint wel terug goed vol te lopen en dat is heel fijn”, zegt Anneke opgelucht. “Veel mensen gaan toch nog last-minute op vakantie.”

Iedereen die (huis)dieren heeft, kent het wel: soms zijn er momenten dat je de zorg even moet overdragen. Terwijl je reist, werkt of door omstandigheden afwezig bent. Dat zijn de momenten waarop Anneke Vande Voorde (36) met haar bakfiets komt aangesneld. “Hij is milieuvriendelijk en last van files heb ik ‘s ochtends niet, ideaal dus!”, zegt Anneke. “Net als mensen zijn dieren honkvast, houden ze graag vast aan gewoontes en zijn ze gevoelig aan stress en veranderingen. De ideale oplossing is dus om hen altijd in hun eigen thuisomgeving te laten opvangen.”

Vakantie

Anneke is lang huisvrouw geweest om te zorgen voor haar drie kinderen. “Ondertussen zijn het pubers”, zegt Anneke. “Dus ik begin beginnen nadenken over wat ik nog wou doen. Omdat ik zo graag met onze eigen honden en dieren in het algemeen bezig ben, is het idee van de dierennanny gegroeid. In januari ben ik gestart als zelfstandige.” Een ongelukkig timing door de coronacrisis en bijhorende lockdown amper twee maanden later. “Dat was inderdaad pech”, zegt ze. “De voorbije maanden had ik nog wel werk, maar veel minder als in het begin. Nu beginnen de boekingen voor de zomer terug goed binnen te komen. Veel mensen gaan toch nog last-minute op vakantie.”

Fantastische job

Anneke heeft zelf twee honden die voor het werken ook nog aandacht nodig hebben. “Op drukke dagen is het dus heel vroeg opstaan”, lacht ze. “De eigen honden laat ik eerst uit en dan vertrek naar de klanten. Een katje dat ‘s ochtends om half 8 haar eten moet hebben of een hondje van om 9 uur zijn dagelijkse wandeling moet hebben... mijn planning is afhankelijk wat de klanten wensen. Het leukste aan de job vind ik met de honden wandelen. Ik ben echt een buitenmens, zowel in de zomer als in de winter. Als het hard regent kan het natuurlijk iets minder leuk zijn maar dat maakt niet zoveel uit. Ieder moment dat ik met de dieren kan bezig zijn is geweldig en dankzij mijn fantastische job kan ik dat elke dag doen!”

