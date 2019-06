De Langste Dag is meteen ook de laatste dag voor Leuvense winkel Verbinnen. “Uitverkoop is begonnen”, zegt Chris Verbinnen. Bart Mertens

18 juni 2019

17u45 0 Leuven De Leuvense Bondgenotenlaan verliest met de bekende audio- en videozaak Verbinnen een sterkhouder. Uitbater Chris Verbinnen ruilt de winkel op de Bondgenotenlaan in voor een ontwerpbureau op de Tiensevest. “Ik heb me de laatste jaren meer en meer geprofileerd als ‘home technology architect’ en ik ga verder op die weg. De uitverkoop in de winkel is ondertussen begonnen”, zegt Chris Verbinnen.

Nog heel even en de Bondgenotenlaan is een monument armer. De bekende audio- en videowinkel Verbinnen sluit de deuren in de bekendste laan van Leuven en dat na 55 jaar trouwe aanwezigheid die de zaak de status van puur vakmanschap opleverde op het gebied van hoogwaardige klank en beeld. Het was wijlen Jos Verbinnen die in 1964 de zaak begon maar ondertussen is Chris Verbinnen de sterke man. Hij bekwaamde zich steeds meer in nieuwe technologieën en maakte van innovatie zijn handelsmerk.

De combinatie tussen de winkel en het ontwerpenvan geïntegreerde projecten is niet meer van deze tijd Chris Verbinnen

“In deze hoogtechnologische branche moet je innoveren en evolueren tot een specialist in kwalitatieve totaalprojecten”, zegt Chris Verbinnen. “Domotica, klank, beeld, verlichting…van home theaters tot multiroom-systemen. De combinatie tussen de uitbating van de winkel en het ontwerpen en opvolgen van geïntegreerde projecten voor intelligente woningen is niet meer van deze tijd. Bovendien wordt het als lokale handelaar steeds moeilijker om met ongelijke wapens op te boksen tegen de onlineverkoop, de e-tailers en het Leuvense circulatieplan.”

Als lokale handelaar wordt het steeds moeilijker om met ongelijke wapens op te boksen tegen de onlineverkoop, de e-tailers en het circulatieplan Chris Verbinnen

Verbinnen maakte uiteindelijk de rekening en kiest er nu bewust voor om de winkel in de Bondgenotenlaan in te ruilen voor een ontwerpbureau op de Tiensevest in Leuven. “De winkel in de Bondgenotenlaan sluit eind deze maand de deuren. De uitverkoop is ondertussen al begonnen. Ja, De Langste Dag op zaterdag 22 juni wordt meteen ook mijn afscheid van de Bondgenotenlaan”, aldus Chris Verbinnen.

Ontwerpbureau

Het assortiment audio- en videosystemen wordt in de toekomst mee geïntegreerd in de totaalprojecten die worden ontworpen in het nieuwe ontwerpbureau op de Tiensevest. Chris Verbinnen: “Ik richt me vooral op het middensegment en het ‘high end’-segment van de markt met mijn totaalprojecten. Zelf ben ik door de jaren heen steeds meer geëvolueerd tot een ‘home technology architect’. Ik stelde steeds vaker vast dat de klanten de weg kwijt zijn in het bos van vele technologieën en beschikbare systemen. Het is mijn taak om de mensen te begeleiden naar de juiste oplossing. Mijn uitvalsbasis met demo-ruimte op de Tiensevest 78 is ideaal om die opdracht tot een goed einde te brengen. Het ontwerpbureau met de naam Verbinnen Smart Home Concepts is elke dag bereikbaar maar enkel op afspraak.” Meer info: info@verbinnen.be, 016/29.30.30, www.verbinnen.be en www.verbinnensmarthome.be