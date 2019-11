De Kotmadam krijgt een goed pak friet in haar handen voor Week van de Friet EDLL

25 november 2019

13u29 1 Leuven Om ons gouden culinair erfgoed in de kijker te zetten, organiseert VLAM voor de 20ste keer de Week van de Friet. Dat is een actie waarmee ze iedereen nog eens laten stilstaan bij de smaak en beleving die zo uniek zijn aan de frietjes van de frituur. Daarom krijgen bekende standbeelden in vijf Vlaamse steden deze week een goed pak friet in hun handen. In Leuven is die eer weggelegd voor niemand minder dan... De Kotmadam!

Naar goede gewoonte staat de laatste week van november in teken van iets wat elke Belg nauw aan het hart ligt. Onze nationale trots: de versgebakken, heerlijk goudgele frietjes van de frituur! Tijdens de 20ste editie van de Week van de Friet wordt dit culinair erfgoed opnieuw in de kijker gezet door VLAM. In vijf steden brengen bekende standbeelden een week lang een ode aan de frietjes van de frituur. In Leuven voorziet de Kotmadam op de Oude Markt de studenten deze week dus van een goed pak friet.

Nergens anders ter wereld kan je zo’n lekkere frietjes eten als in België. De smaak en geur van de Belgische friet is uniek. Onze frietkotcultuur is niet voor niets erkend tot immaterieel cultureel erfgoed. “Een uniek Belgisch gegeven als frietjes van de frituur verdient het om extra in de spotlight gezet te worden”, klinkt het bij VLAM. Met de Week van de Friet wil VLAM iedereen herinneren aan de fierheid die ze koesteren voor onze Belgische frietjes van de frituur en zo het aandeel van de frituur binnen het frietverbruik verhogen.

De Week van de Friet loopt nog tot zondag 1 december.