De koffieworst van slagerij Rondou haal je voortaan uit de muur EDLL

19 november 2019

12u39 2 Leuven De Leuvense slagerij Rondou pakt uit met een gekoelde afhaalautomaat. De ‘Rondou Boutiek’ biedt klanten de mogelijkheid om online een bestelling te plaatsen en die nadien op te pikken aan de automaat op de Brusselsesteenweg 46 in Herent.

In de winkel geraken kan soms een gedoe zijn. Daar speelt de Leuvense slagerij Rondou graag op in. “We zochten een manier om mensen verder te helpen die het vaak druk hebben, met kinderen zitten, in het weekend bezet zijn en eigenlijk moeilijker in de stad geraken. Daardoor is het idee ontstaan om een pick-up point te lanceren en zo de klanten meer comfort en toch een goed stukje vlees te bieden”, zegt slager Filip Rondou. De gekoelde afhaalautomaat wordt officieel gelanceerd op donderdag 28 november. “De klanten reageren heel positief. Het is eigenlijk een simpele innovatie in onze eigen sector. Ik heb al lang door dat een tweede of derde winkel openen niet lukt, dus het is een creatieve manier om toch een stapje verder te gaan”, aldus Filip.

Hoe werkt het?

De klant maakt via de website een keuze uit het aanbod, betaalt online en ontvangt een bestelcode. Slagerij Rondou zorgt er vervolgens voor dat de bestelling klaar ligt in Herent. Met de bestelcode kan de klant zijn of haar bestelling ophalen in de Boetiek. Afhalen kan vanaf 15 uur tot 22 uur ‘s avonds. Alles wordt duurzaam verpakt en vers geleverd met de funky bakfiets. “De bestellingen worden geleverd met de bakfiets, want de locatie in Herent is maar zeven minuten fietsen van de Pensstraat in Leuven. Zo zetten we toch ook in op duurzaamheid”, aldus Filip. Meer informatie vind je op www.slagerijrondou.be