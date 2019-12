De keuze van onze redactie: deze vijf events mag u dit weekend niet missen Kim Aerts

06 december 2019

12u00 1 Leuven Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Bezoek eens het atelier van een goudsmid

Wie een origineel juweel op de kop wil tikken voor onder de kerstboom of gewoon eens een kijkje wil nemen in het atelier van een goudsmid, kan dit weekend terecht bij de Leuvense creatieveling Lies Wambacq. De gegradueerde in Juweeldesign en Edelsmeedkunst heet iedereen welkom in haar nieuw atelier. Wambacq draagt authenticiteit hoog in het vaandel. Daarvoor werd ze recent ook beloond met het label ‘Handmade In Belgium’ van UNIZO. Eerder mocht de juwelenontwerpster ook al het bordje ‘Erkend Ambacht’ aan de voordeur hangen. Wambacq heeft het metier al meer dan tien jaar in de vingers. Alle sieraden van haar hand zijn uniek. Iedereen is dit weekend welkom in de Pasteelblokweg 6 in Kessel-Lo. Op zaterdag van 10 tot 18 en op zondag van 14 tot 18 uur.

Wintermagie in Tienen

De winterpret in Tienen start vrijdagmiddag om 12 uur. Dan kan je op de Grote Markt terecht voor het Winterschaatsdorp. Je kan er de stad overschouwen vanop een 35 meter hoog reuzenrad. Je kan er ook tubesliden, vanop een indrukwekkende hoogte glijd je dan in een rubberen band over een baan van 25 meter. Met optredens, een kindernamiddag of happy hour is er altijd iets te beleven. De kerstbrocantemarkt opent zaterdag om 10 uur op het Heldensquare en de Kalkmarkt.

Klim in de toren van de universiteitsbib

Tijdens de kerstperiode kan je de toren van de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein in Leuven uitzonderlijk ’s avonds bezoeken. Voor 5 euro mag je de klim aanvatten. Na de vijfde verdieping bereik je het balkon van de toren en word je getrakteerd op een uniek panorama over de studentenstad. De toren van het bouwwerk, geïnspireerd op de Giralda van Sevilla, is 87 meter hoog.

Kerst- en hobbymarkt in Aarschot

Verschillende standhouders tonen hun handgemaakte juwelen, handgedraaide kaarsen, patchwork, quilts, placemats, bloemstukjes voor kerstmis, handgeschilderd glas, keramiek. Tijdens de overdekte en verwarmde markt wordt er live muziek gespeeld door verschillende groepjes. Locatie: ‘t Steviafabriekske, Fabriekstraat 100 in Aarschot. Zaterdag vanaf 11 uur en zondag vanaf 12 uur.

Twaalf uur spinnen voor het goede doel

Ben jij een fietsliefhebber en/of wil je je grenzen verleggen? Ga dan de uitdaging aan en fiets mee voor het goede doel. Het gaat om een indoor event waarbij gefietst wordt op rollen. De spinningmarathon begint om 10 uur en eindigt twaalf uren later in cafetaria De Vruen te Waanrode. De opbrengst wordt geschonken aan het goede doel. Vzw Sophea kreeg vorig jaar 375 euro overhandigd en ook vzw Beleefhoeve Pantouf mocht toen 375 euro in ontvangst nemen. Inschrijvingsformulier op www.kortenaken.be