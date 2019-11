De keuze van onze redactie: deze vijf events mag u dit weekend niet missen Redactie

08 november 2019

Genieten van Vlaamse Meesters

Van 9 tot 30 november loopt in de bibliotheek van Kampenhout een tentoonstelling rond ‘Vlaamse Meesters’. Bent u gebeten door de werken van Vlaamse Meesters zoals Rubens, Bruegel of Van Eyck? Dan is deze tentoonstelling iets voor u. Speciaal voor deze gelegenheid werden de werken becommentarieerd door verschillende bekende Vlamingen. U kan langskomen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. In het kader van deze tentoonstelling geeft de doorwinterde verteller Selle de Vos op dinsdag 19 november om 19.30 uur op eigen geniale wijze tekst en uitleg bij de tentoongestelde werken. Gratis én niet te missen!

De Vlaamse Gaai organiseert Provinciaal Kampioenschap

Vogelvereniging De Vlaamse Gaai Linter organiseert het Provinciaal Kampioenschap Siervogels op 9 en 10 november in de voetbalkantine van SV Drieslinter. De tentoonstelling loopt van 10 tot 20 uur. Er staat ook een vogelverkoop gepland. Iedereen is hierop welkom op zaterdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 7 tot 12 uur. Toegang is gratis. Op zondagnamiddag kan je vanaf 13 uur ook nog lekker smullen van pannenkoeken.

Leuven Tweedehandsbeurs in Sancta Maria

In de Sancta Maria basisschool in Leuven organiseren ze zaterdag een tweedehandsbeurs. Ze hebben opnieuw heel wat leuk speelgoed, hippe winterkleding voor de kids en handige babyspullen in de aanbieding. Aan de bar kan je van een drankje genieten. Plaats van afspraak: Charles Deberiotstraat 3. Iedereen welkom vanaf 9.30 tot 13 uur.

Mode Defilé ‘Touche M’

Touche M is een Leuvens label dat “sociaal artistieke mode” brengt. Mode dat een verhaal vertelt en daarbij ook maatschappelijke relevantie nastreeft in het thema én de manier waarop het gemaakt is. Deze collectie is een geheel van stukken die gemaakt zijn voor het leven, wars van de trends en het goedkope consumentisme, en is gemaakt in een sociaal atelier in Brussel. ‘Look-ing’ is geïnspireerd op de stijl en het charisma van zanger en artiest Nick Cave. Sterke, krachtige stukken met duurzame stoffen. De show is één in de sfeer van een salonpresentatie: klein, intiem, gezellig. Er is een bar, een dj, en bij afloop kan u alles passen en zelfs aankopen. In de Maria Theresiastraat 123 zaterdagavond van 19 tot 23 uur.

Klassikaal voodooën in Zero for Conduct

Waarom hiernaartoe? Regisseur Haider-Al-Timimi kondigt Zero for Conduct aan als ‘voodoo in het klaslokaal’. Voor de voorstelling brengt hij elf jongeren tussen 15 en 22 jaar op het podium om hun gedacht te zeggen over het onderwijssysteem. En dat doen ze al spelend, zingend, dansend en rockend.

Waar? OPEK, Leuven op zaterdag 9 november.