De keuze van onze redactie: deze vijf events mag u dit weekend niet missen

02 januari 2020

16u08 0

Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

Nieuwjaarsdrink voor inwoners Leuven

Nu zaterdag zijn alle Leuvenaars van 15 tot 18 uur welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsdrink op de Leuvense Grote Markt. Het stadsbestuur trakteert alle inwoners op een Leuvense pint, een koffie en een portie smoutebollen om te klinken op het nieuwe jaar. “Je kan er ook terecht voor varken aan ’t spit of een vegetarisch alternatief. En zoals elk jaar maak je kans op een leuke prijs”, klinkt het bij de stad Leuven. Wie smoutebollen bestelt, kan ieder uur een waardebon voor een etentje winnen.

Driekoningenworkshop voor kinderen

Tienen glijdt 2020 goedgemutst tegemoet en klinkt graag iedereen op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsdrink zondag 5 januari. Tussen 10.30 en 12.30 uur ben je welkom op de Grote Markt. Goetsenhoven is dit jaar het gastdorp dat zorgt voor de drank en animatie. Twee koningen zijn op zoek naar een derde interimkoning. Kinderen verkleed als koning kunnen solliciteren en ontvangen een stempelkaart voor een drankje, een toteman, een leuke Driekoningenworkshop én twee ritjes op de attracties. Het is dan ook meteen de laatste kans om te glijden op de ijspiste. S&D Events biedt de hele dag kortingen aan voor de schaatsbaan en de attracties. Om 18.00 uur sluit ‘Wintermagie in Tienen’ de deuren.

Leuven Roofvogelteldag in Webbekoms Broek

Samen met de vogelwerkgroep Oost-Brabant worden er in het binnenbekken van het broek de overwinteraars, voornamelijk roofvogels, meeuwen en kieviten geïnventariseerd. Het is een organisatie van bezoekerscentrum Halve Maan in Diest. Plaats van afspraak Omer Vanaudenhovelaan 48 in Diest om 13 uur.

Platenbeurs in Stadsfeestzaal

In Aarschot is er zondag van 9 tot 18 uur een internationale platen-, strip-, cd- en dvd-beurs. In totaal staat er voor vierhonderd meter platenbakken vol oude en nieuwe exemplaren voor jong en oud. Iedereen is welkom om er de gezellige sfeer op te snuiven. Een droogje en een natje mogen daarbij niet ontbreken. Vanaf 9 uur in de Stadsfeestzaal in Aarschot, Demervallei 14.

Reisbeurs in Brabanthal

Hobo - een organisator van begeleide wereldreizen - houdt zondag van 14 tot 18 uur een reisbeurs in de Brabanthal van Leuven. Voor iedereen die de reismicrobe te pakken heeft of de winterblues even wil verdringen. Op de reisbeurs zijn er standen van allerlei bestemmingen, van land in de kijker, dans en muziek, presentaties en er zijn ook prachtige reizen te winnen.