De keuze van onze redactie: deze vijf events mag u dit weekend niet missen KAR

06 maart 2020

12u00 0 Leuven Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je tijdens de week ook, toch?

Carnavalsstoet trekt door Leuven

De Orde van de Pietermannen, de stadscarnavalvereniging van Leuven, organiseert op zaterdag 7 maart haar internationale carnavalsstoet door de straten van Leuven. Die vertrekt om 15.11 uur op het Sint-Jacobsplein. Aansluitend aan de stoet is er vanaf 17.11 uur een carnavalsparty in de Rijschool in de Rijschoolstraat in Leuven. Het programma start die dag met een academische zitting in het stadhuis op de Grote Markt. Daar worden genodigden verwacht om 10.11 uur.

Leuvense vrouwen dansen ‘On The Ceiling’

De stad Leuven heeft een bijzonder programma samengesteld rond Internationale Vrouwendag. Hoogtepunt zondag 8 maart moet ‘Dancing On The Ceiling’ in de zalen van Cinema ZED worden. De hele dag door staan er inspirerende talks, gesprekken, films en kortfilms rond vrouwen op het programma. Meer informatie: www.cinemazed.be/nl/film/dancing-ceiling.

Kermis, carnaval en dans in Zoutleeuw

In Zoutleeuw kan je op zaterdag 7 maart terecht voor carnaval, dans en kermis. Om 12 uur wordt er afgetrapt in ontmoetingscentrum De Kring met een kindercarnavalsbal. De kinderstoet vertrekt om 15.10 uur op de Grote Markt en wordt begeleid door de Sint-Ceciliafanfare. Om 15.30 uur volgt de verkiezing van het carnavalskind en aansluitend is er een dansshow van D-Motion op de Grote Markt. Vanaf 15 uur valt er dan ook heel wat kermisplezier te beleven.

Topfietsen uitproberen op testdag bij Vitesse Fietsen

Het is intussen een jaarlijks evenement geworden: de Wilier Testdag bij Vitesse Fietsen in Rotselaar. Zonder enige verplichting kan je de allerbeste en nieuwste fietsen van het merk Wilier Triestina een volledig uur uitproberen. Hoe werkt het? Kies op de website een fiets, maat en kleur. Helemaal onderaan geef je met het formulier je keuze en je testuur door. Je ontvangt van Vitesse Fietsen een bevestiging of een alternatief voorstel als de fiets op dat moment al bezet is. Vergeet je fietskledij, helm en fietsschoenen niet. Check al de modellen en reserveer je testfiets op https://www.vitessefietsen.be/wilier-testdag-2020. Aan de kerk in Rotselaar.

Initiatie duurzame lifestyle

Ben je bewust bezig met je gezondheid en/of het milieu? Erger je je aan de grote hoeveelheid plastic afval of ben je bezorgd over de schadelijke stoffen die er in onze producten zitten? Dan is deze workshop beslist iets voor jou! Zo zal je ontdekken dat een duurzame lifestyle heel leuk, makkelijk, goedkoper, gezonder en inspirerend is en je hiervoor helemaal niet hoeft in te leveren op je comfort. In de voormiddag wordt een demonstratie voorzien van zero waste basics voor in de keuken, het shoppen en onderweg. In deze praktische workshop worden zelf groente- en fruitzakjes, bijenwasdoekjes (ter vervanging van aluminium- en cellofaanfolie) en vaatwaspoeder gemaakt. In de namiddag zijn een demonstraties van zero waste basics voor in de badkamer. In deze praktische workshop worden zelf herbruikbare wattenschijfjes, een deocrème, tandpasta en een lippenbalsem gecreëerd. Plaats van afspraak: Begijnhof Diest in de Infirmeriestraat.