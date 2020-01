De keuze van onze redactie: deze vijf events mag je dit weekend niet missen Redactie

16 januari 2020

12u27 0 Leuven Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit voor u. Want thuisblijven, dat kan je tijdens de week ook, toch?

Boutersem - Winterkermis

Dit weekend staat de kermis van Boutersem voor de deur. De winterkermis gaat officieel van start op zaterdag 18 januari en traditiegetrouw gebeurt dat met een kermisbal. En jawel: de botsauto’s zijn terug van weggeweest! Met verschillende kermisattracties voor jong en oud is Boutersem zaterdag de ideale locatie om met het hele gezin naar af te zakken. Het groot kermisbal gaat om 18 uur van start in de verwarmde tent op het Kerkplein. Sfeer en ambiance verzekerd!

Leuven - Preselectie Humo’s Rock Rally 2020

Wie zin heeft in een muzikale avond moet zaterdag afzakken naar het Depot in Leuven. Daar vinden de preselecties plaats van Humo’s Rock Rally 2020. Wie wordt de opvolger van Whispering Sons, The Van Jets en Compact Disk Dummies? Wie weet spruit de winnaar van Humo’s Rock Rally 2020 wel voort uit Leuven en daar wil je toch graag bij zijn. Op 18 januari strijden 10 lokale bands in het Depot voor een plekje in de halve finale. Deze muziekbands en artiesten geven vanaf 20 uur het beste van zichzelf: Hugs of the Sky, Sell Me Your Coat, R-Mind, Roselien, Arrandt, Milpool, New Trash, DYCE, The Fatbirds en She bad. Tickets zijn online te koop vanaf 9 euro.

Leuven - Brocanterie Indoor

Zondag 19 januari strijkt de eendaagse Brocanterie Indoor neer in de brabanthal in Leuven. Liefhebbers van antiek, vintage, retro, verzamelingen, meubilair en decoratie zijn hier aan het juiste adres. Er zal ook een cafetaria zijn met snacks en drankjes. De Brocante Indoor gaat door van 9 uur tot 17 uur. Een toegangsticket kost twee euro. Voor kinderen onder de 12 jaar is de inkom gratis. Go go shopping! Meer informatie vind je op www.brocanterie.be

Aarschot - Jazztival

Cultuurcentrum Het Gasthuis in Aarschot staat nog tot zondag 19 januari in het teken van de jazzmuziek. Tal van artiesten zakken af naar Aarschot voor Jazztival. Je wordt helemaal ondergedompeld in het jazzgenre van onder meer Belgische legende Toots Thielemans, Noémie Wolfs, Condor Gruppe en Orbit Folks. Op vrijdag 17 januari strijkt het Jazztival neer in JC De Klinker voor een optreden van MDC III, een project van rietblazer Mattias De Craene met drums en een saxofoon. Op zondag geven de muzikanten van Jos Moons Little Big Band het beste van zichzelf en dat doen ze met zes blazers en drie ritmische instrumenten. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro.

Meer informatie vind je op www.gasthuis.be

Leuven - Sluitingsfeest café Libertad

Café Libertad in de Muntstraat in Leuven sluit voor enkele maanden de deuren wegens grote verbouwingswerken. Maar café Libertad zou de Libertad niet zijn als er geen memorabel afscheidsfeestje volgt. Kom op zondag 19 januari vanaf 19 uur mee ‘afscheid’ nemen van de oude Libertad. De kelder moet namelijk ook leeg...