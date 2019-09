De Kapblok verlaat De Smidse maar Erwin Mertens verrast met nieuw initiatief. “Foodhall Hoase is op komst!” Bart Mertens

18 september 2019

18u00 0 Leuven De bekende beenhouwer Erwin Mertens gaat weg uit De Smidse in Leuven. Groot verlies voor de overdekte hal van ontwikkelaar ViRiX die gisteren al liet weten dat het concept wordt bijgestuurd. “De reden voor mijn vertrek is dat de toekomstplannen van beide partijen niet echt matchen”, laat Erwin Mertens weten die niet bij de pakken blijft zitten. “In de lente van 2020 open ik Foodhall Hoase in Haasrode!”

“Barcelona heeft La Boqueria en Leuven heeft De Smidse. Waar elders in dit land kan je de beste slager en de beste Italiaanse chef samen onder één dak vinden met nog zoveel andere topproducten in de aanbieding? Nergens!” Die woorden liet Vic Haenen van ontwikkelaar ViRiX optekenen bij de opening van De Smidse in november 2017. Vorig jaar werd nog vrolijk één jaar De Smidse gevierd met Ristorante Rossi en Kapblok@foodhall De Smidse als voortrekkers maar ondertussen is het een ander verhaal. “De overdekte voedingsmarkt op het gelijkvloers kende een moeilijke start en we denken dat bijsturing aangewezen is. Na overleg met heel wat partijen en een analyse van de markt zullen we de ruimtes niet langer enkel voor voeding ter beschikking stellen maar willen we vooral ruimte aanbieden voor startups en/of co-working”, liet ViRiX gisteren nog weten in een mededeling. Feit is dat Ristorante Rossi blijft en het pasta-atelier uitbreidt tot een volwaardig restaurant maar die andere sterkhouder –De Kapblok van Erwin Mertens- verlaat De Smidse.

Ik wou mijn ding kunnen blijven doen in het oorspronkelijk concept van een echte foodhall. ViRiX ziet het verhaal anders Erwin Mertens, De Kapblok

Blijft de vraag: waarom gaat Erwin Mertens ondanks het succes van zijn tweede zaak weg in De Smidse? De bekroonde beenhouwer windt er naar goede gewoonte weinig doekjes om. “De reden is dat de toekomstplannen van beide partijen niet echt matchen. Zo eenvoudig is het”, aldus Erwin Mertens. “ViRiX wil het concept switchen naar deels kantoren en non food met behoud van Rossi. Ik wou mijn ding kunnen blijven doen in het oorspronkelijk concept van een echte foodhall. Ik zag de toekomst van De Smidse eerder als een plek waar we straffere voedingszaken moesten aantrekken maar ViRiX ziet het verhaal anders. Daarom heb ik in juli beslist om De Smidse te verlaten. De Kapblok wil ViRiX bedanken voor de leerrijke ervaring en de kans die we kregen om een tweede zaak op te bouwen naast onze hoofdwinkel op de Tiensesteenweg. Het was geen gemakkelijke beslissing want een zeer goed draaiende zaak verhuizen doe je pas na veel wikken en wegen.”

Van zodra de verhuizing van garage Gilcon achter de rug is, opent Foodhall HOASE de deuren. Dat is het dialectwoord voor Haasrode Erwin Mertens, De Kapblok

Erwin Mertens spreekt wel degelijk over verhuizen en niet over sluiten. Zoals steeds is een verrassing nooit ver weg bij de man die zelden bij de pakken blijft zitten. “Ik besloot om zelf een pand te kopen en zelf een foodhall op te richten, nota bene in de beste verstandhouding met ViRiX”, klinkt het. “Momenteel heb ik een pand in Haasrode in koopoptie genomen. Het gaat meer concreet over garage Gilcon aan de Geldenaaksebaan 454. Gilcon is aan de overkant een nieuwbouw aan het bouwen voor de verkoop van automerk Kia, naast hun al bestaande recente showroom. Van zodra de verhuizing van Gilcon achter de rug is, opent in het huidige gebouw Foodhall HOASE. Dat is het dialectwoord voor Haasrode. Ik mik op de lente van 2020 voor de officiële opening. Uiteraard zal De Kapblok deel uitmaken van Foodhall HOASE maar ook groenten en fruit krijgen een plaats. Bakkerij Au Flan Breton doet ook mee en in de huidige werkplaats van de garage komt bar/eetcafé/feestzaal VOITUUR, inclusief terras. Verder komen er nog twee ruime kantoren aan de linkerkant van het gebouw. De goede ligging is een troef maar ook de ruime gratis parking voor 40 wagens is mooi meegenomen in het verhaal van Foodhall HOASE”, besluit Erwin Mertens.