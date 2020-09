Leuven

De Zone 30 die al van kracht is in de binnenstad wordt in 2021 uitgebreid naar de deelgemeenten. Dat laat het Leuvense stadsbestuur weten nadat in september ook al de

in het centrum gevoelig werd uitgebreid. “Heel wat inwoners en buurtcomités zijn al langer vragende partij voor de invoering van de zone 30", zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). Bekijk hieronder op de kaart of ook uw straat in de uitgebreide bebouwde kom zal vallen.