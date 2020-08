De Hoorn verhuurt nu ook de voormalige graanzolder van de oude brouwerij Bart Mertens

26 augustus 2020

15u00 0 Leuven Sinds 2012 is De Hoorn uitgegroeid tot een werkplaats voor creatieve bedrijven. Vanaf 1 april 2021 komt ook de oude graanzolder terug vrij. “De zesde verdieping biedt plaats aan 100 personen met vergaderzalen, workshopruimtes en een serre met dakterras”, zegt CEO Sam Custers.

Dat De Hoorn aan de Leuvense Vaartkom een gebouw met een boeiende geschiedenis is, mag ondertussen duidelijk zijn. Toen brouwerij Artois in de jaren ’20 van de vorige eeuw aan uitbreiding toe was, bleek er enkel een rechthoekig stukje grond beschikbaar. De oplossing moest bijgevolg in de hoogte worden gezocht en zo koos Artois uiteindelijk voor een verticaal brouwproces terwijl het horizontale proces gebruikelijk was in die tijd. Op die manier werd de zwaartekracht de voornaamste aandrijfkracht voor het transport van granen en vloeistoffen. Elke verdieping stond in voor een afzonderlijke bewerking in het brouwproces. Tot zover de geschiedenis want bier brouwen is voltooid verleden tijd in De Hoorn. Sinds 2012 staat het historische gebouw bekend als een creatieve hub waar werken en leven moeiteloos in elkaar overvloeien. Volgend jaar wordt het huidige aanbod aan vergaderzalen alweer uitgebreid en wel met de oude graanzolder en de zogenaamde tremelzaal. In die laatste zaal er plaats zijn voor een kantoorruimte met plaats voor 23 personen.

“Vanaf 1 april 2021 komt de graanzolder terug vrij. De zesde verdieping biedt plaats aan 100 personen met vergaderzalen, workshopruimtes en een serre met dakterras”, zegt Sam Custers, CEO in De Hoorn. “De graanzolder en tremelzaal zijn twee historisch beschermde ruimtes. Het zijn unieke omgevingen waar creativiteit niet ver te zoeken is in onze ‘creative community’. De Hoorn biedt op die manier bedrijven nog meer unieke workspaces in combinatie met de resto en de bar, alsook premium meetingrooms, events en housing. Een workaholic hoeft het gebouw zelfs niet te verlaten.”

Meer info: www.dehoorn.eu/nl/de-hoorn-verhuurt