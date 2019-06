De Hoorn breidt uit en verdubbelt capaciteit met Work Hub. “We mikken jaarlijks op 100.000 bezoekers!” Bart Mertens

16u45 0 Leuven De Hoorn aan de Vaartkom in Leuven breidt uit en verdubbelt met de Work Hub de capaciteit. Vanaf januari 2020 kunnen zo’n 500 professionals en vijftig bedrijven uit de creatieve sector aan de slaf in de voormalige brouwerij. Daarnaast zal ook het aantal evenementen op de site sterk toenemen en mikt De Hoorn jaarlijks op zo’n 100.000 bezoekers.

In 1926 werd in Brouwerij De Hoorn aan de Vaartkom in Leuven de allereerste Stella Artois getapt. De site raakte met de tijd in onbruik maar sinds 2012 is het een bruisende broedplaats voor een fris pintje, een snelle lunch of een inspirerend evenement. De initiatiefnemers verwelkomden tot op heden ook een veertigtal bedrijven uit de creatieve sector in de Work Hub. Om slechts één voorbeeld te geven: Bonka Circus van Vincent Kompany. De Work Hub van De Hoorn beslaat momenteel nog 5810 m² maar deze ruimte wordt nu stevig uitgebreid. Vanaf januari 2020 zal er ruimte zijn voor niet minder dan 481 creatieve ondernemers en 50 bedrijven, goed voor een verdubbeling van de capaciteit.

De Hoorn geeft bedrijven de ruimte om te groeien in een inspirerend kader waar je als onderneming sterke contacten kan leggen Andreas Creten van madewithlove

Ondertussen is al 75 % van de ruimte verhuurd wat meteen de nood aan meer werkruimte in Leuven aantoont. Vier bedrijven tekenden al in waaronder softwarespecialist madewithlove, terug van weggeweest overigens. Zaakvoerder Andreas Creten ging in 2012 nog als allereerste aan de slag in de Work Hub. Omdat Madewithlove groeide en de grotere ruimtes in De Hoorn reeds bezet bleken, zocht Andreas andere oorden op. Nu de Work Hub aanzienlijk wordt uitgebreid, keert het bedrijf graag terug naar het nest. “De Hoorn geeft bedrijven de ruimte om te groeien in een inspirerend en dynamisch kader waar je als onderneming sterke contacten kan leggen en professionele relaties kan opbouwen”, zegt Andreas Creten. Naast madewithlove zullen ook Untaylored, Ectosense en CrazyGames hun intrek nemen in De Hoorn.

CEO Sam Custers is tevreden met deze nieuwe stap in het bestaan van De Hoorn. “De Hoorn wil uitgroeien tot de creatieve en culturele hotspot van Leuven. In tegenstelling tot andere klassieke bedrijvencentra organiseren we geen incubatorprogramma’s maar creëren we een broedplaats waar aan professionele kruisbestuiving wordt gedaan. We bouwen aan een hechte gemeenschap die niet alleen bestaat uit bedrijven en coworkers die hier werken maar waar ook de mensen die in hun vrije tijd afzakken naar De Hoorn deel van uitmaken.”

300 evenementen

Daarom investeert De Hoorn ook sterk in de verschillende faciliteiten die de site te bieden heeft, van de nieuwe vergaderzalen tot unieke eventruimtes zoals de Brouwzaal en uiteraard het Grand Café, het kloppende hart van De Hoorn. Met de uitbreiding wil De Hoorn jaarlijks overigens gastheer zijn van zo’n 300 evenementen voor 100.000 bezoekers. “De Hoorn is de ideale locatie voor workshops, talks, product launches en andere professionele activiteiten. Daarnaast is De hoorn ook de ideale locatie voor privéfeesten zoals communies, huwelijken en verjaardagen”, klinkt het.