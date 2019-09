De ‘grote werken’ zijn op komst… “Vanaf 23 september aan de slag in de benedenstad”, zegt schepen Vansina Bart Mertens

18 september 2019

11u00 0 Leuven Vanaf 23 september worden in de Leuvense benedenstad heel wat wegen heraangelegd. “Het is het begin van een opwaardering die de Benedenstad nieuwe impulsen zal geven”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Het gaat onder meer om een investering van 4.700.000 euro voor de Mechelsestraat, de Lei, de Voorzorgstraat, de Biezenstraat en de Van Waeyenberghlaan.”

De Leuvense benedenstad ondergaat de komende jaren een metamorfose maar die veranderingen gaan uiteraard gepaard met heel wat werkzaamheden. De start van de ‘grote werken’ komt stilaan in zicht en wordt gegeven op 23 september. Voor schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) breekt er een drukke periode aan want er staan werkzaamheden op het programma in heel wat straten. “In totaal gaat het om een investering van 4.700.000 euro voor de Mechelsestraat, de Lei, de Voorzorgstraat, de Biezenstraat en de Van Waeyenberghlaan. Aquafin investeert daarbovenop nog 3.000.000 euro voor de riolering van de Biezenstraat en de Van Waeyenberghlaan. Ook de heraanleg van andere straten zoals de Heilige-Geeststraat, de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Kaboutermansstraat wordt voorbereid.”

De straten worden heringericht met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en extra groen Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

Een hele boterham maar de herinrichtingen zullen wel gevoelige verbeteringen met zich meebrengen voor de leefbaarheid van Leuven. “De straten worden heringericht met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en extra groen. Er komen bijvoorbeeld woonerven in de Mechelsestraat, de Lei en de Voorzorgstraat. Het is helaas niet mogelijk om bijvoorbeeld bomen te planten in de Mechelsestraat omwille van de grote hoeveelheid nutsleidingen in de ondergrond. Toch gaan we voor een vergroening van de straat. Er komen grote plantenbakken met zitmogelijkheid en tegen de gevel van het voormalige Belgacomgebouw komen klimplanten. De bewoners kunnen ook geveltuintjes laten aanplanten. Als bestrating kozen we voor gezaagde kasseien. Die stijl sluit aan bij de historische gevels van de huizen zodat die extra tot hun recht komen. Ze zijn ook comfortabeler voor rolstoelgebruikers dan de klassieke kasseien. De straatverlichting wordt energiezuinige LED-verlichting”, aldus schepen Dirk Vansina.

Bufferbekken

Opmerkelijk gegeven: onder het Sint-Jacobsplein komt een bufferbekken dat 350.000 liter water kan opvangen. Deze ondergrondse opvangbak zal bijna de helft van het Sint-Jacobsplein innemen. “Bij grote regenval houdt dit bufferbekken het water tijdelijk vast om overstromingen te vermijden. Na de regenbui loopt het bufferbekken traag leeg”, klinkt. Allemaal goed en wel maar wat zijn de gevolgen voor de bomen op het Sint-Jacobsplein? “De bomen op het Sint-Jacobsplein behoren tot een beschermd stadsgezicht en blijven behouden. De stad vroeg advies aan een bomenspecialist. De inplanting van het bufferbekken en de rioleringsplannen werden aangepast in functie van deze bomen”, laat schepen Vansina weten.

Om de verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen, werd een minderhinder-coördinator in dienst genomen Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

Tot slot de hinder door de vele werkzaamheden in de Leuvense benedenstad. “De stad Leuven doet er alles aan om de ongemakken tot een minimum te beperken. Om de verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen, werd een minderhinder-coördinator in dienst genomen. Daarnaast wordt er per werf een toezichter aangeduid die de situatie dagelijks opvolgt. Bewoners en handelaars kunnen steeds bij hen terecht met vragen en bekommernissen”, klinkt het. Nog dit: de werkzaamheden in de Mechelsestraat en de Lei zijn vermoedelijk klaar tegen het einde van volgend jaar. De Voorzorgstraat is iets sneller afgewerkt want daar mikt de aannemer op maart 2020.