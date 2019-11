Dé gouden tip om de beste Fifa-speler te worden? Ontdek het videoverslag van Rode Neuzen Reporter Marie Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Marie Vandezande

13 november 2019

08u00

Bron: Rode Neuzen Reporters 0 Leuven Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen-acties op zich. In Sancta Maria Leuven brengt reporter Marie Vandezande verslag uit over het fifa-toernooi dat op haar school georganiseerd werd voor Rode Neuzen Dag. Op Sancta Maria Leuven is twee weken lang gestreden om de prijs van ‘beste FIFA-speler’. Het idee kwam van het zesde middelbaar om zo op een originele manier geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag.

De zesdejaars kregen per klas een week waarin ze zoveel mogelijk acties op touw moesten zetten om geld in te zamelen of het welbevinden op school te verhogen. De klas gezondheids- en welzijnswetenschappen focuste zich op fondsenwerving. De ideeën schoten als paddenstoelen uit de grond, maar de FIFA-competitie stak er met kop en schouders bovenuit. Een team van vijf startte met de uitwerking en niet veel later hadden de organisatoren al drie prachtprijzen losgeweekt bij voetbalclub Oud-Heverlee Leuven. Een gesigneerd truitje van Oud-Heverlee Leuven (OHL) als hoofdprijs en wedstrijdtickets als troostprijzen, waren voor de deelnemers een extra stimulans. Al snel waren de 16 plaatsen ingenomen en kreeg het virtueel toernooi dagelijks tientallen bezoekers. “Als je er veel plezier aan beleeft word je automatisch beter”, vertelt Osten Cloots, de trotse eindwinnaar van de felbevochten competitie.

Als je er veel plezier aan beleeft word je automatisch beter Osten Cloots, winnaar Fifa-toernooi

Ook de andere acties kenden succes. Het fotografieteam organiseerde een photobooth met zelfgemaakte kaders en een kleine inkomprijs. Toch blijken vooral inzamelacties met eten een schot in de roos op een middelbare school, want zo’n 120 kg snoep en donuts gingen op de speelplaats vlotjes over de toonbank. Met de koude dagen en gezond eten in gedachten, verkochten de zesdes tot slot lekkere groentesoep aan democratische prijzen.