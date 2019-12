De CO2-neutrale kersttruck van Coca-Cola houdt vandaag halt in Leuven EDLL

10 december 2019

17u01 0 Leuven De kersttruck van Coca-cola is deze maand op doortocht in Vlaanderen. Vandaag hield de wereldberoemde truck halt op het Martelarenplein in Leuven. De kleinsten mochten alvast een kijkje nemen in de truck en de kerstmagie ontdekken.

Deze maand kan je op meer dan 45 plaatsen in heel Vlaanderen een bezoekje brengen aan de wereldberoemde en bovendien C02-neutrale kersttruck van Coca-Cola. De kersttruck staat er niet zomaar. Er valt voor de kleinsten heel wat te beleven. Ze kunnen onder meer op de foto met de kerstman en de kerstboom laten oplichten door een leeg blikje te recycleren in de pmd-box. Nieuw dit jaar is de heuse digitale belevenis binnenin. Wie de ene truck betreedt, kan via een digitaal scherm communiceren met een bezoeker van de andere truck, vele kilometers verderop.

Missie

Coca-Cola heeft een doelgerichte missie tijdens de kerstperiode: mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom zijn ze partner met het Rode Kruis en ondersteunen ze hun project ‘Brugfiguren’. Een project dat maatschappelijk kwetsbare leerlingen betere toekomstkansen wil bieden. Met de aankoop van een Coca-Cola of kersttrui steun je dus vrijwilligers van het Rode Kruis. De Coca-cola kersttruck staat nog in Leuven tot 21 uur vanavond.