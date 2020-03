De Bondgenotenlaan is klaar: “En de fietsstroken zijn voor eind mei” Bart Mertens

27 maart 2020

13u30 0 Leuven De werkzaamheden aan het wegdek in de Bondgenotenlaan zijn klaar. De bushaltes werden aangepast en toegankelijker gemaakt en de straat kreeg een stevigere fundering en een nieuwe asfaltlaag. “Nu nog de fietsstroken en die zijn voor eind mei of begin juni”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Ondanks de noodzakelijke federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, kon de aannemer doorgaan met de heraanleg van de Bondgenotenlaan. “Ik ben bijzonder opgelucht dat de aannemer de werken in de Bondgenotenlaan heeft kunnen afronden in deze moeilijke tijden”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “De Bondgenotenlaan kan opnieuw gebruikt worden door alle weggebruikers, al zal de gezellige drukte nog even op zich moeten laten wachten. We hopen samen met de handelaars dat het Leuvense stadscentrum binnenkort weer kan opleven.”

Kwaliteit

Goed nieuws voor de liefhebbers van De Lijn want vanaf zaterdag rijden de bussen opnieuw door de Bondgenotenlaan. Blijft de vraag: wat met de fietssuggestiestroken want die zijn voorlopig verdwenen… “Als alles volgens plan verloopt, brengt de stad eind mei of begin juni opnieuw fietssuggestiestroken aan in de Bondgenotenlaan. Die verdwenen tijdelijk door de vernieuwing van het asfalt. Voor een goede kwaliteit van de stroken is het belangrijk dat ze pas enkele weken na de vernieuwing van het asfalt aangebracht worden. Uiteraard is de timing afhankelijk van eventuele bijkomende of verlengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.”