De Blauwe Schuit heropent op nieuwe locatie aan het Mathieu de Layensplein Ook mascotte ‘Josse’ de pauw verhuisde mee Esther De Leebeeck

10 januari 2020

12u51 3 Leuven De Blauwe Schuit is vandaag heropend op het Mathieu de Layensplein in Leuven. Eind vorig jaar moest de bekende Leuvense horecazaak na 44 jaar noodgedwongen de deuren sluiten op de Vismarkt. Uitbaters Sven en Kevin geven hun dierbare ‘schuit’ nu een doorstart op een nieuwe locatie in hartje Leuven. Alleen al voor het opmerkelijke interieur is de vernieuwde Blauwe Schuit een bezoekje waard...

De bekende horecazaak de Blauwe Schuit moest op 22 december 2019 na 44 jaar noodgedwongen de deuren sluiten op de Vismarkt. De eigenaars van het pand wilden het herenhuis ombouwen tot een gezinswoning met een schildersatelier en een kantoorruimte. Een spijtige zaak voor de horecawereld, maar aan stoppen dachten uitbaters Sven Van Extergem en Kevin Mackel niet. “We hopen een doorstart te maken op een andere locatie in Leuven", klonk het toen.

Die doorstart vonden de zaakvoerders in het voormalig pand van bistro ‘Zeiven Uke’ op het Mathieu De Layensplein in centrum Leuven. “We zijn blij dat we in hartje Leuven kunnen blijven en dat we een ideale locatie hebben gevonden om het verhaal van de Blauwe Schuit verder te zetten”, zegt uitbater Kevin.

Tuin nagebootst

De Blauwe Schuit staat bekend voor haar authentiek interieur en prachtige groene tuin met loslopende pauwen. De uitbaters hebben er alles aan gedaan om de authentieke sfeer mee te nemen naar hun nieuwe locatie. “We wouden die tuin terug creëren, want dat is het charme van onze zaak. Daarom hebben we een groene wand voorzien met een lichtspektakel en de gekende vuurtoren helemaal nagebouwd. Heel wat elementen zijn meegekomen van de vorige locatie, zoals de oranje lampenkappen, de wereldbollen, de valiezen en zelfs enkele houten banken”, zegt Sven. “Maar wie aan de Blauwe Schuit denkt, zegt al snel ‘Josse’ de pauw. Ook onze mascotte is dus mee verhuisd en overal aanwezig. Een blauwe schuit zonder een pauw is geen blauwe schuit, toch?”, aldus Sven. Van op de menukaart tot sleutelhangers en knuffelpauwen: mascotte Josse is talrijk aanwezig in de vernieuwde horecazaak.

Brouwerij Haacht

Als we dan toch een verschil moeten zoeken, zal het wellicht op de drankkaart zijn. De Blauwe Schuit tapt namelijk geen Stella meer. “We zitten nu in een pand van de brouwerij Haacht, maar die dranken worden zeer goed onthaald”, zegt Sven. De eetkaart is vergelijkbaar met voordien, maar dan meer ‘gepimpt’ anno 2020.

Net zoals vroeger is de ‘nieuwe’ Blauwe Schuit zeven op zeven open. Maandag, dinsdag, woensdag en zondag opent de horecazaak om 11 uur en de overige dagen reeds om 10 uur en dat telkens tot middernacht.

Klanten kunnen boven zelfs genieten van een heel lichtspektakel. Voor de ongeduldigen: onze redactie maakte alvast een video. Je waant je er even in de tropische jungle...