De bib van Leuven start maandag met gratis afhaaldienst EDLL

04 april 2020

14u17 0 Leuven Vanaf maandagmiddag biedt de bib van Leuven haar leden een afhaaldienst aan. Boeken, cd’s, strips, films en games uit de collectie van de hoofdbib Tweebronnen kan men dus voortaan gratis reserveren en afhalen.

Sinds de coronacrisis is de bib van Leuven tijdelijk gesloten. Omwille van de verleningen van de maatregelen past de bib haar dienstverlening nu aan. “Zowel kinderen als volwassenen hebben nood aan verstrooiing, informatie en ontspanning. In de collectie van de bib vind je een kwalitatief aanbod van boeken, speelfilms, cd’s, strips en games. Daarom biedt de bibliotheek een basisdienstverlening aan waarbij materialen uit de collectie van de hoofdbib Tweebronnen gratis kunnen gereserveerd worden”, verduidelijkt schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

Hoe werkt het?

Vanaf maandag 6 april om 12 uur kunnen leden via de online bibcatalogus beschikbare materialen uit de MiniBibcollectie van de bibliotheek Tweebronnen gratis reserveren. Telefonisch reserveren is ook mogelijk via het nummer 016 27 45 33. Per lidmaatschap kan je in totaal maximum 5 stuks reserveren, bijkomend bij wat je al in huis hebt. De items kunnen momenteel niet opnieuw worden ingeleverd. Daarom wordt de uitleendatum ingesteld op een week na de heropening van de bibliotheek.

Lezers krijgen na een aantal dagen een persoonlijke uitnodiging om hun materialen te komen ophalen in het afhaalpunt in de bib Tweebronnen. Dit kan op de opgegeven werkdag tussen 12 en 18 uur. Let op: de toegang is enkel mogelijk via Rijschoolstraat.