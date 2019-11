De bever van het provinciedomein bouwt een burcht Bart Mertens

27 november 2019

19u34 2

Of er heuglijk nieuws op komst is, weten we niet maar de bever van het provinciedomein in Kessel-Lo is alvast aan de slag gegaan om een burcht te bouwen. De bever verblijft al enkele jaren in het natuurdomein en koos een plekje aan de oever van de grote vijver uit voor zijn nieuwe huis. Op beelden van nachtelijke opnames was zopas te zien dat de bever ijverig bezig is om er iets mooi van te maken. De kans dat je de bever aan het werk ziet of kan spotten tijdens zijn eetmomenten is trouwens heel erg klein. Bevers zijn nachtdieren en laten zich doorgaans niet zien overdag. Er werd ondertussen ook een omheining geplaatst rond de burcht van de bever zodat nieuwsgierige mensen het dier niet kunnen storen.